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«Супербабушка»: Бабушка в тренде, бабушка-учительница, бабушка-интеллектуалка и независимая бабушка — участницы четвертой недели проекта

06.08.2021

9 августа в 19:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 13 выпуск нового психологического реалити «Супербабушка». Четыре участницы с разными взглядами на воспитание поделятся своим жизненным опытом. На этой неделе за заветное звание будут бороться: бабушка в тренде, бабушка-учительница, бабушка-интеллектуалка и независимая бабушка. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.  

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Бабушка в тренде Людмила

супербабушка

Людмила — приверженка гаджетов. Она занимается блогерством и просто обожает тикток. Людмила уверена, что бабушка нужна для развлечений и любви.

Бабушка-учительница Инна

супербабушка

Инна считает себя современным педагогом. Она уверяет, что успевает качественно проводить время и с учениками, и с внуками. 

Бабушка-интеллектуалка Татьяна

супербабушка

Для Татьяны библиотека — настоящий храм духовности. Женщина точно знает, как воспитать успешного человека. По ее мнению, интеллект, интеллигентность и порядочность — это три кита, на которых должны строиться принципы воспитания. 

Независимая бабушка Инна

супербабушка

Инна считает себя творческим и позитивным человеком. Она уверена, что никто никому ничего не должен. Инна не навязывает никому свое мнение и никогда никого не критикует. 

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На протяжении недели участницы будут ходить в гости друг к другу и оценивать своих конкуренток по таким критериям: воспитание детей, хозяйственность и саморазвитие. А в финале свои бонусные 10 баллов одной из бабушек отдаст эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Та участница, которая наберет наибольшее количество баллов, получит звание «супербабушка». 

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