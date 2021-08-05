Сегодня, 5 августа, в эфир телеканала СТБ вышел 12 выпуск нового психологического реалити «Супербабушка». Четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание оценили своих конкуренток. Также свое мнение о каждой бабушке высказал ведущий проекта Дмитрий Карпачев. Кто же получил заветное звание: бабушка-воспитатель Елена, бабушка-старейшина Оксана, хозяйственная бабушка Светлана или бабушка-авантюристка Марина?

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Первой двери своего дома распахнула бабушка-воспитатель Елена. Женщина рассказала, что старается контролировать жизнь своей дочери и внука, так как считает, что в мире слишком много опасностей. Однако участницы не оценили такой подход к жизни. К тому же они удивились тому, что Елена, имея звание «Воспитатель года», так и не смогла научить своего внука читать, ведь в пятом классе мальчик читает по слогам!

В отличие от Елены, бабушка-старейшина Оксана сильнее контролирует учебу своих внучек: она сама выбрала ВУЗ для старшей девочки, а младшая пересказывает бабушке прочитанные параграфы по телефону. Вот только соперниц смутил тот факт, что, не взирая на жесткий контроль Оксаны, ее младшая внучка в 14 лет сделала две татуировки, а зять позволяет себе неоднократно поднимать руку на детей.

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А вот хозяйственная бабушка Светлана после трагической смерти дочери всю себя посвятила воспитанию внуков. Однако за семь лет женщина так и не смогла пережить потерю. Она регулярно возит детей на кладбище и записывает на телефон их плач. Участницы считают, что и Оксана, и ее внуки обязательно должны обратиться к психологу, а Дмитрий Карпачев и вовсе уверен, что Светлана ежедневно подвергает внуков психологическому насилию.

Абсолютно противоположного мнения придерживается бабушка-авантюристка Марина. Она считает, что воспитанием детей должны заниматься только родители. Однако соперницам показалось, что Марина ― никудышняя бабушка, ведь совсем ничего не знает о своих внуках.

Так кто же получил звание супербабушки? По результатам голосования больше всего баллов набрала хозяйственная бабушка Светлана. Однако ведущий проекта Дмитрий Карпачев категорически не согласен с таким мнением и свои 10 баллов отдал бабушке-авантюристке Марине. Вот только они не изменили ситуацию. Однако эксперт по вопросам детской возрастной психологии уверен: женщина, которая подвергает внуков психологическому насилию, не может носить звание супербабушки. Именно поэтому он не отдал Светлане эту награду. Таким образом на третьей неделе проекта заветное звание не получил никто из участниц.

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