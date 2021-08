Сьогодні, 5 серпня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 12 випуск нового психологічного реаліті «Супербабуся». Чотири учасниці з кардинально різними поглядами на виховання оцінили своїх конкуренток. Також свою думку про кожну бабусю висловив ведучий проєкту Дмитро Карпачов. Хто ж отримав заповітне звання: бабуся-вихователька Олена, бабуся-старішнина Оксана, хазяйновита бабуся Світлана чи бабуся-авантюристка Марина?

Першою двері свого дому відчинила бабуся-вихователька Олена. Жінка розповіла, що намагається контролювати життя своєї дочки та онука, оскільки вважає, що у світі дуже багато небезпек. Однак учасниці не оцінили такого підходу до життя. До того ж вони здивувалися тому, що Олена, маючи звання «Вихователь року», так і не навчила свого онука читати, адже в п’ятому класі хлопчик читає по складах!

На відміну від Олени, бабуся-старійшина Оксана сильніше контролює навчання своїх онучок: вона сама вибрала виш для старшої дівчинки, а молодша переказує бабусі прочитані параграфи по телефону. Ось тільки суперниць збентежив той факт, що, незважаючи на жорсткий контроль Оксани, її молодша онука в 14 років зробила два татуювання, а зять дозволяє собі піднімати руку на дітей.

А ось хазяйновита бабуся Світлана після трагічної смерті дочки всю себе присвятила вихованню онуків. Однак за сім років жінка так і не змогла пережити втрату. Вона регулярно возить дітей на кладовище і записує на телефон їхній плач. Учасниці вважають, що і Оксана, і її онуки обов’язково повинні звернутися до психолога, а Дмитро Карпачов упевнений, що Світлана щодня піддає онуків психологічному насильству.

Абсолютно протилежної думки дотримується бабуся-авантюристка Марина. Вона вважає, що вихованням дітей повинні займатися тільки батьки. Однак суперницям здалося, що Марина ― нікудишня бабуся, адже зовсім нічого не знає про своїх онуків.

Так хто ж отримав звання супербабусі? За результатами голосування найбільше балів набрала хазяйновита бабуся Світлана. Однак ведучий проєкту Дмитро Карпачов категорично не згоден із такою думкою і свої 10 балів віддав бабусі-авантюристці Марині. Ось тільки вони не змінили ситуацію. Однак експерт із питань дитячої вікової психології впевнений: жінка, яка піддає онуків психологічному насильству, не може носити звання супербабусі. Саме тому він не віддав Світлані цю нагороду. Отже, на третьому тижні проєкту заповітне звання не отримав ніхто з учасниць.

