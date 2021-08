Сьогодні, 10 серпня, о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийшов 14 випуск нового психологічного реаліті «Супербабуся». Учасниці побували в гостях у бабусі-вчительки Інни. Жінка допомагає ростити двох онуків і вважає, що точно знає, як правильно виховувати дітей. Та чи не підриває вона тим самим авторитет батьків?

45-річна Інна працює вчителькою початкових класів у приватній школі і вважає, що може знайти підхід до будь-якої дитини. Інна виростила дочку та сина і в своєму віці вже є двічі бабусею: 6-річного Сергія та 9-місячної Поліни. Героїня вважає, що бабуся повинна допомагати дітям у вихованні онуків. Але які промахи знайдуть конкурентки?

І з самого порога Інна продемонструвала суперницям свої досягнення в професійному плані: вона показала відео, яке спеціально для програми записали її учні, а також розповіла про те, які методи використовує в роботі. Однак не всі учасниці поділяли її погляди. Так, незалежна бабуся Інна категорично не згодна з методом «сумного стільця», який героїня застосовувала по до свого онука. На її думку, строгістю не можна виховати повноправну вільну людину.

Щоб довести суперницям зворотне, Інна познайомила їх з онуком. Хлопчик сподобався їм. Учасниці відзначили, що між ним і бабусею дуже теплі стосунки. Однак суперниці також помітили, що методи виховання бабусі-вчительки відрізняються від тих, яких дотримуються батьки Сергійка. На думку конкуренток, повинні бути єдині правила.

Внести ясність у цю тему вирішила дочка Інни ― Настя. Молода мама розповіла, що разом із чоловіком виховує сина в строгості. Наприклад, хлопчик не може ходити вдома без капців. Якщо він порушує це правило, то самостійно пере свої шкарпетки. Настя вважає, що син повинен рости справжнім чоловіком, і вітчим, який є військовим, вважає так само. Їхня головна мета ― виховати самостійну дитину. А от бабуся з таким підходом категорично не згодна. Вона вважає, що у вихованні треба бути м’якшою.

І Інна знає, про що каже, адже свою дочку вона виховувала в строгості. Бабуся-вчителька зізналася: коли Насті було 14 років, їй дали свободу, яка призвела до того, що в 11-му класі її дочка завагітніла. Інна розповіла, що це був непростий період, адже після народження Сергія життя доньки повністю змінилося не на краще. Сама ж Настя зізналася, що тоді дуже хотіла жити самостійно, але не знала, як правильно це зробити. І тільки з народженням другої дитини вона, нарешті, знайшла себе і пізнала радість материнства. Ба більше, Настя запевняє, що повністю щаслива і навіть відсутність освіти їй не заважає.

Які секрети про свою дружину і дочку розповість чоловік Інни? І що корисного почує бабуся-вчителька Інна від експерта з питань дитячої вікової психології Дмитра Карпачова? Дивіться всі подробиці в 14 випуску психологічного реаліті «Супербабуся».

