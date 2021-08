Сьогодні, 12 серпня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 16 випуск нового психологічного реаліті «Супербабуся». Чотири учасниці з кардинально різними поглядами на виховання оцінили своїх конкуренток. Також свою думку про кожну бабусю висловив ведучий проєкту Дмитро Карпачов. Хто ж отримав заповітне звання: бабуся в тренді Людмила, бабуся-вчителька Інна, бабуся-інтелектуалка Тетяна чи незалежна бабуся Інна?

Першою двері свого дому відчинила бабуся в тренді Людмила. Вона намагається робити все можливе, щоб її 9-річна онучка Вероніка почувалася щасливою: не контролює кількість часу, проведеного в гаджетах, і дозволяє вживати фаст-фуд. А все тому, що дівчинка ще нещодавно боролася з онкологічним захворюванням. Однак суперницям такий підхід здався не зовсім правильним. На їхню думку, Людмила плекає в онучці позицію жертви.

Трохи по-іншому виховує своїх онуків бабуся-вчителька Інна. Вона вважає, що може знайти підхід до будь-якої дитини. Однак суперниці відзначили, що в Інни і її дочки абсолютно різні погляди на виховання. І бабуся, сама того не бажаючи, підриває авторитет батьків.

На думку учасниць, першість в авторитаризмі й деспотизмі ― за бабусею-інтелектуалкою Тетяною. Конкуренткам здалося, що методи виховання, які вона застосовувала до своєї онучки Валерії, занадто жорсткі. Це призвело до того, що будучи дорослою, дівчина й кроку не може ступити без бабусиного схвалення.

А ось незалежна бабуся Інна зовсім не контролює виховання своєї онучки Моніки. Ба більше, зустрічається з дівчинкою тільки тоді, коли сама цього хоче. Проте учасниці розкритикували таке виховання. Їм здалося, що в Інни геть немає зв’язку з онукою.

То хто ж отримав звання супербабусі? За результатами голосування найбільше балів набрала бабуся в тренді Людмила. Однак ведучий проєкту Дмитро Карпачов віддав свої 6 балів бабусі-вчительці Інні, адже, на його думку, вона єдина, хто готова визнати і виправити свої помилки. Так почесне звання супербабусі на четвертому тижні проєкту здобула бабуся-вчителька Інна.

