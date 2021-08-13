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«Супербабуся»: Сучасна бабуся, казкова бабуся, бабуся-кар’єристка і бабуся за викликом — учасниці п’ятого тижня проєкту

13.08.2021

16 серпня о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 17 випуск нового психологічного реаліті «Супербабуся». Чотири учасниці з різними поглядами на виховання поділяться своїм життєвим досвідом. Цього тижня за заповітне звання боротимуться: сучасна бабуся, казкова бабуся, бабуся-кар’єристка та бабуся за викликом. Детальніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

супербабушка

Більше ан тему: «Супербабуся»: хто переміг у 16 випуску від 12.08.2021

Сучасна бабуся Галина

Галина впевнена, що її онуку-підлітку з нею дуже комфортно. Бабуся спокійно може піти потусити з ним. Вона вважає, що навчилася приділяти достатньо часу онукам, не забуваючи про себе.

супербабушка

Казкова бабуся Інна

Інна — казкотерапевткиня. Вона запевняє, що готувати дітей до дорослого життя потрібно через казку. У такий спосіб бабуся виховує в них чесність, порядність і сміливість. Інна впевнена, що в сучасному світі завжди є місце для казки.

супербабушка

Бабуся-кар’єристка Вікторія

Вікторія вважає себе повністю реалізованою в житті. Усі проєкти, над якими вона працювала, були успішні. Сьогодні бабуся всю себе присвячує онукам і готує їх до реалій жорстокого світу. Саме тому сама навчає їх мистецтва маніпуляції.

супербабушка

Бабуся за викликом Ольга

Ольга повністю довірила виховання онуків своїм дітям. Вона впевнена, що треба жити собі на втіху, а з онуками допомагати тільки тоді, коли про це просять.

супербабушка

Протягом тижня учасниці ходитимуть у гості одна до одної та оцінюватимуть своїх конкуренток за такими критеріями: виховання дітей, хазяйновитість і саморозвиток. А в фіналі свої бонусні 10 балів одній із бабусь віддасть експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Та учасниця, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання «супербабуся».

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