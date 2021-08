16 серпня о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 17 випуск нового психологічного реаліті «Супербабуся». Чотири учасниці з різними поглядами на виховання поділяться своїм життєвим досвідом. Цього тижня за заповітне звання боротимуться: сучасна бабуся, казкова бабуся, бабуся-кар’єристка та бабуся за викликом. Детальніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

Більше ан тему: «Супербабуся»: хто переміг у 16 випуску від 12.08.2021

Галина впевнена, що її онуку-підлітку з нею дуже комфортно. Бабуся спокійно може піти потусити з ним. Вона вважає, що навчилася приділяти достатньо часу онукам, не забуваючи про себе.

Інна — казкотерапевткиня. Вона запевняє, що готувати дітей до дорослого життя потрібно через казку. У такий спосіб бабуся виховує в них чесність, порядність і сміливість. Інна впевнена, що в сучасному світі завжди є місце для казки.

Вікторія вважає себе повністю реалізованою в житті. Усі проєкти, над якими вона працювала, були успішні. Сьогодні бабуся всю себе присвячує онукам і готує їх до реалій жорстокого світу. Саме тому сама навчає їх мистецтва маніпуляції.

Ольга повністю довірила виховання онуків своїм дітям. Вона впевнена, що треба жити собі на втіху, а з онуками допомагати тільки тоді, коли про це просять.

Протягом тижня учасниці ходитимуть у гості одна до одної та оцінюватимуть своїх конкуренток за такими критеріями: виховання дітей, хазяйновитість і саморозвиток. А в фіналі свої бонусні 10 балів одній із бабусь віддасть експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Та учасниця, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання «супербабуся».

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.