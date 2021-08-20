23 августа в 19:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 21 выпуск нового психологического реалити «Супербабушка». Четыре участницы с разными взглядами на воспитание поделятся своим жизненным опытом. На этой неделе за заветное звание будут бороться: бабушка будущей звезды, бьюти-бабушка, бабушка-хипстер и бабушка-дизайнер. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.

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Бабушка будущей звезды Ната

Главной своей гордостью Ната считает 11-летнюю внучку Елизавету. Именно поэтому уже сейчас бабушка готовит девочку к получению «Оскара»: Лиза занимается моделингом, танцами, пением и изучением иностранных языков.

Бьюти-бабушка Наталья

Наталья — мастер-эксперт международного класса в отрасли парикмахерского искусства. Таких экспертов, как она, в нашей стране всего 12. Для Натальи очень важно всегда быть первой. Этому она учит и своих детей, и внуков.

Бабушка-хипстер Елена

Елена не заморачивается по пустякам. Она предпочитает просто наслаждаться жизнью. Своим внукам бабушка дает полную свободу: она собирает с ними червяков, изучает скелеты, а также спокойно относится к тому, что они могут целый день играть на барабанах.

Бабушка-дизайнер Вера

Вера просто обожает создавать одежду. Но еще больше она любит своих внуков, которые появляются каждые два года. Дочь Веры сейчас находится в декрете и в скором времени ожидает появления на свет пятого ребенка.

На протяжении недели участницы будут ходить в гости друг к другу и оценивать своих конкуренток по таким критериям: воспитание детей, хозяйственность и саморазвитие. А в финале свои бонусные 10 баллов одной из бабушек отдаст эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Та участница, которая наберет наибольшее количество баллов, получит звание «супербабушка».

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