Сегодня, 23 августа, в 19:05 в эфир телеканала СТБ вышел 21 выпуск психологического реалити «Супербабушка». Участницы оценили методы воспитания бабушки будущей звезды Наты. Женщина все свои силы вкладывает в развитие внучки. Она надеется, что в будущем Лиза получит «Оскар», поэтому каждый ее день расписан практически поминутно. Но хватает ли у 11-летней девочки времени, чтобы просто побыть ребенком?

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53-летняя Ната считает себя полностью реализованной и успешной женщиной. Её главная гордость ― 11-летняя внучка Лиза. Уже сейчас Ната помогает внучке стать успешной: девочка занимается моделингом, танцами и снимается в кино. Бабушка уверена, что в будущем Лиза обязательно выйдет на красную дорожку и получит «Оскар». Но что после ревизии скажут конкурентки?

Ната встретила соперниц в прекрасном настроении и сразу же предложила выпить по бокалу шампанского. Конкурентки были приятно удивлены условиями проживания бабушки будущей звезды: шикарный дом, бассейн, ― и всего этого получилось достичь благодаря ресторанному бизнесу.

После купания в бассейне ― а именно такой сюрприз приготовила Ната ― участницы познакомились с её внучкой, 11-летней Лизой. Девочка им понравилась: она уверенно держалась перед незнакомыми людьми, была приветлива. Но, вместе с тем, соперницы отметили, что поведение Лизы было несколько искусственным и наигранным. По их мнению, работа в моделинге и актерство имеют две стороны медали: это учит детей быть смелыми, но при этом лишает их детства. Однако ни Лиза, ни ее бабушка с таким мнением не согласны. Девочка рассказала, что работает с пяти лет и ей очень нравятся моделинг, танцы и прочие развивающие занятия. При этом Лиза прекрасно учится в школе и все успевает. А для непредвиденных ситуаций у нее всегда под рукой косметические средства: консилер, патчи, маски для лица ― все, что поможет скрыть усталость. Правда, увидев весь арсенал косметики, участницы реалити были в шоке. По их мнению, в 11 лет ребенку не нужны ни блески для губ, ни уж тем более роллер для лица. К тому же соперниц смутила страничка Лизы в Instagram: они посчитали слишком откровенными фото, которые выкладывает девочка.

Чтобы разобраться в этом вопросе, соперницы решили поговорить с мамой Лизы. Женщина заверила их, что у ее дочери есть агент и все фото и переписку они тщательно контролируют, так что Лизе ничего не угрожает.

Почему при наличии обеспеченных родителей дочь Наты с мужем собирали ягоды в Чехии? А также какие советы бабушка будущей звезды услышала от Дмитрия Карпачева? Смотрите все подробности в 21 выпуске психологического реалити «Супербабушка».

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