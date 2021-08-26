Сегодня, 26 августа, в эфир телеканала СТБ вышел 24 выпуск нового психологического реалити «Супербабушка». Четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание оценили своих конкуренток. Также свое мнение о каждой бабушке высказал ведущий проекта Дмитрий Карпачев. Кто же получил заветное звание: бабушка будущей звезды Ната, бьюти-бабушка Наталья, бабушка-хипстер Елена или бабушка-дизайнер Вера?

Первой двери своего дома распахнула бабушка будущей звезды Ната. Женщина с малых лет готовит свою внучку к успеху. Она уверена, что в будущем Лиза обязательно получит свой «Оскар». Однако конкуренткам показалось, что девочка зациклена на красоте, а ее фото в Instagram уж слишком откровенны.

Совсем другой подход к воспитанию пропагандирует бабушка-хипстер Елена. Вместе с внуками она изучает насекомых, играет на барабанах и стремится ни в чем не ограничивать детей. Но соперницам показалось, что Елена так и не смогла пережить смерть мужа, вследствие чего отдалилась от внуков. К тому же у нее не получилось наладить теплые отношения с сыном.

А вот бьюти-бабушка Наталья, напротив, смогла выстроить доверительные отношения с детьми. Она старается привить здоровый образ жизни всей своей семье. Но участницам показалось, что Наталья стремится контролировать каждый шаг своих родственников, а также выступает против лечения лекарствами.

И последней свою жизнь показывала бабушка-дизайнер Вера. В ее семье внуки рождаются каждые два года, а дочь в 29 лет ожидает появления пятого ребенка. Вот только по мнению участниц, дочь Веры — Ирина — несчастна. К тому же бабушка-дизайнер вынуждена содержать большую семью своей дочери.

Так кто же получил звание супербабушки? Бабушка-дизайнер Вера не приехала на финал, так как потребовала финансового вознаграждения в размере 200 тысяч гривен. Такое заявление просто шокировало конкуренток. Баллы Веры были аннулированы. По результатам голосования больше всего баллов набрала бабушка будущей звезды Ната. С мнением участниц согласился и ведущий проекта Дмитрий Карпачев. Таким образом почетное звание супербабушки на шестой неделе проекта получила бабушка будущей звезды Ната.

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