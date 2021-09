Сьогодні, 2 вересня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 28 випуск нового психологічного реаліті «Супербабуся». Чотири учасниці з кардинально різними поглядами на виховання оцінили своїх конкуренток. Також свою думку про кожну бабусю висловив ведучий проєкту Дмитро Карпачов. Хто ж здобув заповітне звання: бабуся-генерал Людмила, бабуся-господиня Миколаївна, ділова бабуся Альона чи безтурботна бабуся Олена?

Більше ан тему: «Супербабуся»: Бабуся-генерал, бабуся-господиня, ділова бабуся і безтурботна бабуся — учасниці сьомого тижня проєкту

Першою двері свого дому відчинила бабуся-генерал Людмила. Вона живе разом з дочкою, зятем та двома онуками і повністю займається вихованням хлопців. Однак учасницям здалося, що Людмила надміру контролює життя не тільки доньки, а й онуків, не зважає на їхню думку і пригнічує своїм авторитаризмом.

Другою гостей приймала бабуся-господиня Людмила Миколаївна. Вона не уявляє свого життя без фізичної роботи. До цього ж привчає і свою велику сім’ю. Проте суперниці впевнені: не всі повинні працювати на городі з сапою, і сльози однієї з дочок Миколаївни ― яскраве тому підтвердження.

Третьою своє життя показувала ділова бабуся Альона. Вона стала для своєї онучки дуже близькою подругою. Бабуся замінила їй маму, адже та поїхала на роботу до Мексики. Та учасницям здалося, що дівчинка не потрібна своїй мамі, а Альона просто вигороджує дочку.

Зовсім по-іншому поводиться остання учасниця ― безтурботна бабуся Олена. Вона не займається розвитком онуків, адже вважає, що це обов’язок батьків. Однак деяким учасницям здалося, що Олені давно треба подорослішати, адже у своєму віці в неї немає ні квартири, ні поваги від усіх її дітей.

То хто ж отримав звання супербабусі? У фіналі найбільшу кількість балів набрала бабуся-господиня Миколаївна. Однак ведучий проєкту Дмитро Карпачов віддав свої бонусні 10 балів діловій бабусі Альоні, оскільки впевнений, що вона повністю несе відповідальність за свою онучку і захищає її інтереси. Так на сьомому тижні реаліті звання найкращої отримала ділова бабуся Альона.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.