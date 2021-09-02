Сегодня, 2 сентября, в 19:05 в эфир телеканала СТБ вышел 28 выпуск психологического реалити «Супербабушка». Участницы оценили методы воспитания беззаботной бабушки Елены. Женщина не занимается развитием внучки, так как считает, что это забота только родителей. Но что по этому поводу скажут соперницы?

Беззаботная Елена вырастила троих детей и является бабушкой четырехлетней внучки. Елена не занимается воспитанием Мии, ведь считает, что это задача и ответственность ее мамы. Большинство времени героиня уделяет саморазвитию и хобби. Так, бабушка увлекается эзотерикой, танцами и рисованием. А что о новых увлечениях соперницы скажут участницы?

Беззаботная бабушка встретила конкуренток неординарно ― станцевала им танго в парке. Однако не все участницы оценили такой сюрприз. Так, бабушка-хозяйка и бабушка-генерал считают, что женщина в возрасте не может позволять себе такое фривольное поведение. К тому же им не понравился откровенный внешний вид Елены. Также Николаевна очень скептически отнеслась к увлечению беззаботной бабушки рунами. Женщина считает, что Елена ― аферистка и шарлатанка.

Однако сама беззаботная бабушка уверена в обратном. Алена призналась, что сейчас у нее очень много свободного времени, ведь последние полтора года она не работает. К тому же ей финансово помогают дети. К слову, как раз в этот момент к участницам присоединилась старшая дочь Елены с дочерью. 4-летняя Мия очень понравилась соперницам. Однако они осудили бабушку за то, что она проводит с внучкой очень мало времени и не занимается ее развитием. Но больше всего соперниц поразил тот факт, что Елена спрашивает разрешения, прежде чем прийти к детям в гости.

После разговора с дочерью Елены участницы очень хотели пойти домой к беззаботной бабушке, однако женщина призналась, что не сможет показать им свой дом, ведь ее нынешний мужчина не разрешает приводить домой гостей без его присутствия. Соперницы были возмущены такой новостью. Они считают, что жить с таким тираном нельзя. Но сама Елена уверена, что такая жизнь уготовлена ей судьбой и она никак не может это изменить. Женщина призналась, что ушла бы от мужа, если бы ей было куда идти. Но с мамой она не общается, а ее бывший муж ― абьюзер. Елена рассказала, что ей было сложно жить с тем мужчиной, ведь он постоянно ее во всем упрекал и угрожал физической расправой. К слову, после расставания дети остались жить с отцом.

Больше по теме: «Супербабушка»: Бабушка-генерал, бабушка-хозяйка, деловая бабушка и беззаботная бабушка — участницы седьмой недели проекта

Чтобы подробнее разобраться в этой ситуации, соперницы решили поговорить с детьми Елены, но молодые люди отвечали неохотно, а потом просто прекратили общение и ушли. После увиденного участницам показалось, что Елена многое утаивает. Николаевна высказала мнение о том, что беззаботная бабушка ― лентяйка, которая ничего не достигла в жизни. Но сама Елена уверена, что главная цель женщины ― воспитать детей, а не зарабатывать деньги.

Какая ссора произошла между участницами во время ужина? А также какие советы Елена услышала от Дмитрия Карпачева? Смотрите все подробности в 28 выпуске психологического реалити «Супербабушка».

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.