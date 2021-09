Сьогодні, 2 вересня, о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийшов 28 випуск психологічного реаліті «Супербабуся». Учасниці оцінили методи виховання безтурботної бабусі Олени. Жінка не займається розвитком онучки, оскільки вважає, що це турбота тільки батьків. Та що про це скажуть суперниці?

Безтурботна Олена виростила трьох дітей і є бабусею чотирирічної онучки. Олена не займається вихованням Мії, адже вважає, що це завдання і відповідальність її мами. Більшість часу героїня приділяє саморозвитку та хобі. Так, бабуся захоплюється езотерикою, танцями і малюванням. А що про її нові захоплення скажуть учасниці?

Безтурботна бабуся зустріла конкуренток неординарно ― станцювала для них танго в парку. Однак не всі суперниці оцінили такий сюрприз. Так, бабуся-господиня і бабуся-генерал вважають, що жінка у поважному віці не може дозволяти собі таку фривольну поведінку. До того ж їм не сподобався відвертий зовнішній вигляд Олени. Також Миколаївна дуже скептично поставилася до захоплення безтурботної бабусі рунами. Жінка вважає, що Олена ― аферистка і шарлатанка.

Однак сама Олена впевнена у зворотному. Вона розповіла, що зараз у неї дуже багато вільного часу, адже останні півтора року вона не працює. До того ж їй фінансово допомагають діти. До слова, саме в цей момент до учасниць приєдналася старша дочка Олени з донечкою. 4-річна Мія дуже сподобалася суперницям. Однак вони осудили бабусю за те, що вона проводить з онукою дуже мало часу і не займається її розвитком. Та найбільше їх вразив той факт, що Олена запитує дозволу, перш ніж прийти до дітей у гості.

Після розмови з дочкою Олени учасниці дуже хотіли піти додому до безтурботної бабусі, проте жінка зізналася, що не зможе показати їм свій дім, адже її нинішній чоловік не дозволяє приводити додому гостей без його присутності. Суперниці були обурені такою новиною. Вони вважають, що жити з таким тираном не можна. Проте сама Олена впевнена, що таке життя вготоване їй долею і вона ніяк не може це змінити. Жінка зізналася, що пішла б від чоловіка, якби їй було куди йти. Та з мамою вона не спілкується, а її колишній чоловік ― аб’юзер. Олена розповіла, що їй було важко жити ним, адже він постійно їй у всьому дорікав і погрожував фізичною розправою. До слова, після розставання діти залишилися жити з батьком.

Щоб докладніше розібратися в цій ситуації, суперниці вирішили поговорити з дітьми Олени, але молоді люди відповідали неохоче, а потім просто припинили спілкування і пішли. Після побаченого учасницям здалося, що Олена багато приховує. Миколаївна висловила думку про те, що безтурботна бабуся ― ледащо, яка нічого не досягла в житті. Проте сама Олена впевнена, що головна мета жінки ― виховати дітей, а не заробляти гроші.

Яка сварка сталася між учасницями під час вечері? А також які поради Олена почула від Дмитра Карпачова? Дивіться всі подробиці в 28 випуску психологічного реаліті «Супербабуся».

