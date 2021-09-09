8 сентября в эфир телеканала СТБ вышел 31 выпуск психологического проекта «Супербабушка», где участницы отправились с ревизией к шальной бабушке Татьяне. Что шокировало соперниц и как прошла встреча с дочерью героини?

Татьяна воспитала дочь и сейчас имеет двоих внуков: 7-летнюю Алексию и 5-летнего Леона. Героиня считает себя супербабушкой, потому что позволяет внукам все и дарит им счастливое детство.

Шальная бабушка пригласила гостей прямиком на лошадиную ферму, ведь ранее рассказывала, что жизнь ее семьи связана с лошадьми. Исходя из этого, участницы даже решили, что ферма — это семейный бизнес. Но, как оказалось, профессионально конным спортом занимается только дочь Татьяны, а сама она когда-то работала на ипподроме вместе с мужем.

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Попав в квартиру к Татьяне, у участниц вновь не оправдались ожидания. Они хотели увидеть шикарные апартаменты, а оказались в обычной захламленной квартире. Татьяна объяснила соперницам, что в последнее время ей было не до обустройства жилья, ведь она потеряла мужа, который умер после 18-летней борьбы с раком. Особенно тяжелыми были последние 5 лет жизни супруга, когда требовался круглосуточный уход за ним.

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Такую болезненную тему участницы прервали для знакомства с внуками героини. И прежде всего они задали вопрос о лишнем весе Алексии: их интересовало, придерживаются ли в семье специального питания для девочки. Татьяна призналась, что часто нарушает запреты касательно диеты Алексии. А по мнению дочери Светланы, таким образом ее мама хочет заслужить любовь детей. Кроме того во время личной беседы со Светой бабушки были шокированы историями о том, как Татьяна вмешивалась в ее личную жизнь и препятствовала ее карьере.

Как Дмитрий Карпачев прокомментировал то, что шальная бабушка всю жизнь манипулировала дочерью? Смотрите в полном 31 выпуске «Супербабушки».

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