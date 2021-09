8 вересня в ефір телеканалу СТБ вийшов 31 випуск психологічного проєкту «Супербабуся», у якому учасниці вирушили з ревізією до шаленої бабусі Тетяни. Що шокувало суперниць і як пройшла зустріч із дочкою героїні?

Тетяна виховала доньку і зараз має двох онуків: 7-річну Алексію і 5-річного Леона. Героїня вважає себе супербабусею, бо дозволяє онукам усе і дарує їм щасливе дитинство.

Шалена бабуся запросила гостей просто на кінську ферму, адже раніше розповідала, що життя її родини пов’язане з кіньми. Виходячи з цього, учасниці навіть вирішили, що ферма — це сімейний бізнес. Проте виявилося, що професійно кінним спортом займається лише донька Тетяни, а сама вона колись працювала на іподромі разом із чоловіком.

Коли учасниці потрапили до оселі Тетяни, їхні очікування знову не виправдались. Вони хотіли побачити шикарні апартаменти, а опинилися у звичайній захаращеній квартирі. Тетяна пояснила суперницям, що останнім часом їй було не до облаштування житла, адже вона втратила чоловіка, який помер після 18-річної боротьби з раком. Особливо важкими були останні 5 років його життя, коли він потребував цілодобового догляду.

Таку болючу тему учасниці перервали для знайомства з онуками героїні. І передовсім вони запитали про зайву вагу Алексії: їх цікавило, чи дотримуються в сім’ї спеціального харчування. Тетяна зізналася, що часто порушує заборони стосовно дієти дівчинки. А на думку її доньки Світлани, у такий спосіб мама хоче заслужити любов дітей. Крім того під час особистої бесіди зі Світланою бабусі були шоковані історіями про те, як Тетяна втручалася в її особисте життя і перешкоджала її кар’єрі.

