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«Супербабуся» випуск 31 від 08.09.2021: Чому шалена бабуся Тетяна не близька з донькою?

09.09.2021

8 вересня в ефір телеканалу СТБ вийшов 31 випуск психологічного проєкту «Супербабуся», у якому учасниці вирушили з ревізією до шаленої бабусі Тетяни. Що шокувало суперниць і як пройшла зустріч із дочкою героїні?

супербабушка

Тетяна виховала доньку і зараз має двох онуків: 7-річну Алексію і 5-річного Леона. Героїня вважає себе супербабусею, бо дозволяє онукам усе і дарує їм щасливе дитинство.

Шалена бабуся запросила гостей просто на кінську ферму, адже раніше розповідала, що життя її родини пов’язане з кіньми. Виходячи з цього, учасниці навіть вирішили, що ферма — це сімейний бізнес. Проте виявилося, що професійно кінним спортом займається лише донька Тетяни, а сама вона колись працювала на іподромі разом із чоловіком.

супербабушка

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Коли учасниці потрапили до оселі Тетяни, їхні очікування знову не виправдались. Вони хотіли побачити шикарні апартаменти, а опинилися у звичайній захаращеній квартирі. Тетяна пояснила суперницям, що останнім часом їй було не до облаштування житла, адже вона втратила чоловіка, який помер після 18-річної боротьби з раком. Особливо важкими були останні 5 років його життя, коли він потребував цілодобового догляду.

супербабушка

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Таку болючу тему учасниці перервали для знайомства з онуками героїні. І передовсім вони запитали про зайву вагу Алексії: їх цікавило, чи дотримуються в сім’ї спеціального харчування. Тетяна зізналася, що часто порушує заборони стосовно дієти дівчинки. А на думку її доньки Світлани, у такий спосіб мама хоче заслужити любов дітей. Крім того під час особистої бесіди зі Світланою бабусі були шоковані історіями про те, як Тетяна втручалася в її особисте життя і перешкоджала її кар’єрі.

Як Дмитро Карпачов прокоментував те, що шалена бабуся все життя маніпулювала донькою? Дивіться у повному 31 випуску «Супербабусі».

Video: «Супербабуся» випуск 31 від 08.09.2021: Чому шалена бабуся Тетяна не близька з донькою?

У 31 випуску проєкту Супербабуся героїнею стала шалена бабуся Тетяна? Чому у жінки не склалися близькі відносини з дочкою? Дивіться у 31 випуску Супербабусі

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