22 сентября в 19:00 на СТБ выйдет 39 выпуск проекта «Супербабушка». Мы познакомимся с третьей участницей ― эпатажной бабушкой Наташей ― и увидим ее спутника жизни и как она «зажигает» с внуком под музыку.

Video: «Супербабушка» выпуск 39 от 22.09.2021: Какое воспитание дала детям эпатажная бабушка Наташа? В 39 выпуске проекта Супербабушка эпатажная бабушка Наташа заказала соперницам откровенный танец, а ее дочь поскандалила с матерью прямо во время съемок.

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Бабушка Наташа считает себя противницей всех рамо. Она не хочет скрывать фигуру, особенно если есть что показать. У нее есть дочь Галина и внук Тима, которому 4 года. Наташа заявила, что у нее есть свои секреты с внуком, но при этом то, что она бабушка, не значит, что нужно ставить на себе крест.

В 39 выпуске реалити «Супербабушка» от 22.09.2021 мы узнаем:

На что это похоже ― находиться рядом с эпатажной бабушкой?

Есть ли дисциплина в ее воспитании?

Чем больше всего были шокированы соперницы?

Что рассказали о Наташе дочь и внук?

Какой совет дал Дмитрий Карпачев эпатажной бабушке?

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Смотрите новые выпуски реалити «Супербабушка» с понедельника по четверг в 19:00 на СТБ!

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