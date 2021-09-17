27 сентября на СТБ состоится премьера нового сезона психологического реалити «Супермама», в рамках которого мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей посоревнуются за звание лучшей. Ведущим проекта останется эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. 4 сезон «Супермамы» будет выходить с понедельника по четверг в 19:05 по одному выпуску в день.

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В премьерных выпусках зрители познакомятся с уникальными историями героинь и их детей. Так, среди них будет финалистка реалити «Від пацанки до панянки», семья, которая растит малышей в лучших традициях еврейского воспитания, мамы скандальных детей-блогеров, супруги с 30-летней разницей в возрасте, мать шестерых детей, мама-диджей и другие.

Структура проекта останется неизменной: каждую неделю новая четверка мамочек с разными принципами воспитания и взглядами на жизнь будет бороться за победу. Героини отправятся в гости друг к другу, а после ― выставят оценки соперницам в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация. В финале недели свою оценку одной из мам отдаст и ведущий программы ― Дмитрий Карпачев. Героиня, которая наберет наибольшее количество баллов, получит звание «супермама».

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