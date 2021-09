27 вересня на СТБ відбудеться прем’єра нового сезону психологічного реаліті «Супермама», в рамках якого мами з кардинально різними поглядами на виховання дітей позмагаються за звання найкращої. Ведучим проєкту залишиться експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. 4 сезон «Супермами» виходитиме з понеділка по четвер о 19:05 по одному випуску в день.

У прем’єрних випусках глядачі познайомляться з унікальними історіями героїнь та їхніх дітей. Так, серед них буде фіналістка реаліті «Від пацанки до панянки», сім’я, яка плекає нащадків у найкращих традиціях єврейського виховання, мама скандальних дітей-блогерів, подружжя з 30-річною різницею у віці, мама шістьох дітей, мама-диджейка та інші.

Структура проєкту залишиться незмінною: щотижня нова четвірка матусь із різними принципами виховання і поглядами на життя буде боротися за перемогу. Героїні ходитимуть у гості одна до одної, а відтак виставлятимуть оцінки суперницям у трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. У фіналі тижня свою оцінку одній з мам віддасть і ведучий програми ― Дмитро Карпачов. Героїня, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання «супермама».

