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«Супербабуся» випуск 39 від 22.09.2021: Яке виховання дала дітям епатажна бабуся Наталія?

22.09.2021

22 вересня о 19:00 на СТБ вийде 39 випуск проєкту «Супербабуся». Ми познайомимося з третьою учасницею ― епатажною бабусею Наталею ― і побачимо її супутника життя та як вона «запалює» з онуком під музику.

Video: «Супербабуся» випуск 39 від 22.09.2021: Яке виховання дала дітям епатажна бабуся Наталія?

У 39 випуску проекту Супербабуся епатажна бабуся Наталія замовила супернцям відверті танці, а її дочка поскандалила з матір'ю прямо під час зйомок.

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Бабуся Наталя вважає себе противницею всіх обмежень. Вона не хоче приховувати фігуру, особливо якщо є що показати. У неї є донька Галина та онук Тимофій, якому 4 роки. Наталя заявила, що в неї є свої секрети з онуком, але при цьому те, що вона бабуся, не означає, що треба ставити на собі хрест.

У 39 випуску реаліті «Супербабуся» від 22.09.2021 ми дізнаємося:

  • На що це схоже ― перебувати поруч з епатажною бабусею?
  • Чи є дисципліна в її вихованні?
  • Чим найбільше були шоковані суперниці?
  • Що розповіли про Наталію донька та онук?
  • Яку пораду дав Дмитро Карпачов епатажній бабусі?

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Дивіться нові випуски реаліті «Супербабуся» з понеділка по четвер о 19:00 на СТБ!

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