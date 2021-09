«Супербабуся» випуск 39 від 22.09.2021: Яке виховання дала дітям епатажна бабуся Наталія?

22 вересня о 19:00 на СТБ вийде 39 випуск проєкту «Супербабуся». Ми познайомимося з третьою учасницею ― епатажною бабусею Наталею ― і побачимо її супутника життя та як вона «запалює» з онуком під музику.

Більше на тему: Зразково-показова бабуся, епатажна бабуся, олдскульна бабуся і поступлива бабуся ― учасниці десятого тижня «Супербабусі»

Бабуся Наталя вважає себе противницею всіх обмежень. Вона не хоче приховувати фігуру, особливо якщо є що показати. У неї є донька Галина та онук Тимофій, якому 4 роки. Наталя заявила, що в неї є свої секрети з онуком, але при цьому те, що вона бабуся, не означає, що треба ставити на собі хрест.

У 39 випуску реаліті «Супербабуся» від 22.09.2021 ми дізнаємося:

Більше на тему: Відома дата прем’єри четвертого сезону реаліті «Супермама» на СТБ

Дивіться нові випуски реаліті «Супербабуся» з понеділка по четвер о 19:00 на СТБ!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.