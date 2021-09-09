В 32 выпуске психологического проекта «Супербабушка» стало известно имя победительницы этой недели. Кого высоко оценили участницы и эксперт проекта Дмитрий Карпачев? И кто победил: бабушка-няня, бабушка-гимнастка, шальная бабушка или бабушка-порядок?

Всю неделю четыре опытные женщины выясняли, кто из них лучшая. И первой была бабушка-няня Лариса, которая проводит с внуками каждый день и освобождает дочку от всех хлопот. Но выяснилось, что дочь не уважает и обесценивает труд мамы.

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Второй гостей принимала творческая бабушка Светлана — тренер по художественной гимнастике и хореограф. Она считает, что придерживается современных методов воспитания, но при этом иногда нарушает с внуками правила, установленные их родителями.

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Шальная бабушка Татьяна уверена, что внукам можно подарить счастливое детство, давая полную свободу. В то же время участницы выяснили, что с дочерью у нее плохие отношения, ведь Татьяна манипулировала и вмешивалась в ее личную жизнь.

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Бабушка-порядок Наталья, наоборот, учит внуков придерживаться дисциплины. А познакомившись с ее дочерьми, соперницы поняли, что те активно используют маму.

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На финальной встрече бабушки увидели оценки, которые они выставили друг другу. По результатам турнирной таблицы, звание супербабушки получила Лариса. А Дмитрий Карпачев свои 10 баллов отдал Светлане, потому что считает ее отношения в семье самыми гармоничными.

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