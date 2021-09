У 32 випуску психологічного проєкту «Супербабуся» стало відоме ім’я переможниці цього тижня. Кого високо оцінили учасниці та експерт проєкту Дмитро Карпачов? І хто переміг: бабуся-няня, бабуся-гімнастка, шалена бабуся чи бабуся-порядок?

Увесь тиждень чотири досвідчені жінки з’ясовували, хто з них найкраща. І першою була бабуся-няня Лариса, яка проводить з онуками кожен день і звільняє доньку від усіх турбот. Проте з’ясувалося, що дочка не поважає і знецінює працю мами.

Другою гостей приймала творча бабуся Світлана — тренерка з художньої гімнастики і хореографиня. Вона вважає, що дотримується сучасних методів виховання, але при цьому іноді порушує з онуками правила, встановлені їхніми батьками.

Шалена бабуся Тетяна впевнена, що онукам можна подарувати щасливе дитинство, даючи повну свободу. Водночас учасниці з’ясували, що з донькою в неї погані стосунки, адже Тетяна маніпулювала і втручалася в її особисте життя.

Бабуся-порядок Наталія, навпаки, вчить онуків дотримуватися дисципліни. Однак, познайомившись із її доньками, суперниці зрозуміли, що ті активно використовують маму.

На фінальній зустрічі бабусі побачили оцінки, які вони виставили одна одній. За результатами турнірної таблиці звання супербабусі отримала Лариса. А Дмитро Карпачов свої 10 балів віддав Світлані, бо вважає взаємини в її родині насправді гармонійними.

