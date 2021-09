У 39 випуску реаліті «Супербабуся» глядачі побачать, як живе і реалізує себе епатажна бабуся Наталія. Вона познайомить конкуренток з донькою та онуком, а також влаштує не один сюрприз.

Більше на тему: Зразково-показова бабуся, епатажна бабуся, олдскульна бабуся і поступлива бабуся — учасниці десятого тижня «Супербабусі»

Наталі не розкриває свого віку ― вона почувається молодою і прагне жити на повну. Епатажна бабуся працює тамадою і співає в ресторані, у неї молодий коханець, а донька живе з чоловіком і чотирирічним онуком окремо, але постійно дозволяє їй бути з малюком.

Як і Таскіра, Наталія запросила суперниць спочатку до себе на роботу ― в ресторан. Там вона не тільки заспівала і станцювала, а й замовила для учасниць спокусливий танець у виконанні молодого хлопця.

Більше на тему: «Супербабуся» випуск 38 від 21.09.2021: олдскульна бабуся Таскіра диктує дітям свої умови

Після ресторану учасниці вирушили до Наталі додому ― вона живе сама у двокімнатній квартирі. Конкурентки були вражені її житлом і кинулися проводити інспекцію. Що вони знайшли на кухні в епатажної бабусі?

Наталія познайомила учасниць зі своїм онуком Тимуром і показала, як вони граються і як вона його балує. Однак не всі її суперниці оцінили її ставлення до дитини. Що їм розповів малюк про свою бабусю?

Пізніше до них приєдналася донька Наталі Марина, яка пояснила, що бореться з її поведінкою. Що розповіла Марина іншим бабусям, і яке минуле епатажної бабусі відкрилося?

Чим почастувала бабуся-тамада своїх суперниць, і як перервалася душевна розмова на кухні? А також що порадив Наталі Дмитро Карпачов і чому бабуся влаштувала йому скандал ― дивіться у повному 39 випуску проєкту «Супербабуся».

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.