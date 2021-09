У 38 випуску реаліті «Супербабуся» глядачі дізнаються про життєвий уклад олдскульної бабусі Таскіри. Вона познайомить конкуренток з чоловіком, дітьми і старшим онуком, а учасниці проєкту пошукають «скелети» в шафі найбільш класичної бабусі.

Супербабуся Таскіра одружена з 72-річним українцем Володимиром. Сама вона з Татарстану, у шлюбі 49 років, за які виростила 7 дітей, 7 онуків та одну правнучку.

Героїня запросила конкуренток за 70 км від Києва ― у Білу Церкву. Однак не додому, а на виступ колективу, у якому вона співає. Відтак вони відправилися в гості до Таскіри. Всупереч очікуванням суперниць, вона живе не у приватному будинку, а в не дуже великій квартирі. Господиня пояснила, як вона виховувала дітей у такій тісноті. Та про які «скелети» в шафі Таскіри дізналися жінки від її чоловіка?

Незважаючи на тісноту і небагатий дім, у Таскіри все чисто й акуратно. Вона до полудня проводить на кухні, решту часу витрачає на рукоділля, репетиції та онуків.

Діти живуть недалеко від мами і часто бувають у неї в гостях. Вона любить нагодувати їх і гратися з онуками. Коли учасниць познайомили з дітьми Таскіри, то вони дізналися, що виховання дітей і онуків в олдскульної бабусі кардинально відрізняється. Під час відвертої розмови виявилося, що діти не хочуть такої сім’ї, в якій росли самі, ― на відміну від матері ніхто не заводить більше однієї дитини. Доньки зізналися, що в Таскіри були дуже жорсткі правила виховання великої родини.

Бабусі помітили, що Таскіра чітко контролює все, що роблять діти та онуки, а також через дрібний огріх не просто критикує, а може навіть карати.

Що порадив Таскірі Дмитро Карпачов і як відреагувала бабуся ― дивіться у повному 38 випуску проєкту «Супербабуся»:

