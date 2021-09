У 37 випуску глядачі знайомляться з усіма учасницями десятого тижня реаліті «Супербабуся». Першою гостей приймає зразково-показова бабуся Інна, яка розповість про свого чоловіка, сім’ю доньки та улюблену онуку.

Інна запросила учасниць проєкту в заміський будинок в охоронюваному селищі. Вона вразила гостей ранковою поїздкою на велосипеді і заняттям спортом. Однак не стала приховувати, що доглядом за будинком займається спеціально найнятий персонал.

Більше на тему: «Супербабуся» випуск 36 від 16.09.2021: Яка травма з минулого бабусі Олени впливає на дітей?

Інна познайомила бабусь зі своїм чоловіком Олександром. Пара стала успішною завдяки його високим заробіткам ще за часів СРСР. Зараз він не працює, Інна здає в оренду нерухомість, але вона не стала розкривати рівня сімейного бюджету.

Учасниць вразило, що чоловік старший за героїню на 14 років. Бабусі дізналися, що і в Олександра, і в Інни це не перший шлюб, — і з минулим пов’язано багато історій. Яку таємницю стосунків відкрили суперниці і що їх шокувало — дізнаєтеся в 37 випуску «Супербабусі».

Інна познайомила конкуренток з донькою Оксаною та онукою Валерією. Вона народила Оксану дуже рано і залишила її на виховання батькам. Бабусь обурив стиль стосунків Інни з донькою, але сама дівчина емоційно задоволена дитинством. Також зразково-показова бабуся багато часу приділяє онучці, але ставить її в жорсткі рамки. При докладних розпитах учасниці дізналися правду про спорідненість Олександра з Оксаною.

Більше на тему: Зразково-показова бабуся, епатажна бабуся, олдскульна бабуся і поступлива бабуся — учасниці десятого тижня «Супербабусі»

Інна з сім’єю вразила суперниць шиком і сучасним способом життя. Але деякі з них не посоромилися відверто розкритикувати жінку. Як прокоментував життя Інни Дмитро Карпачов — дивіться у повному 37 випуску проєкту «Супербабуся».

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.