Героїнею 35 випуску проєкту «Супербабуся» стала сільська жінка Світлана. Бабуся-зірка показала учасницям, як господарює, проводить дозвілля і виховує онука.

Світлана зустріла супербабусь на порозі будинку під пісню хору «Десняночка», в якому співає вже більше 30 років. У такий спосіб героїня показала, як багато для неї означає творчість. Крім того вона пише вірші і пісні, знає напам’ять більше 400 приказок і прислів’їв, які активно використовує у виховних бесідах з онуками.

А щоб міські учасниці реаліті «Супербабуся» на собі відчули сільське життя, бабуся-зірка влаштувала їм трудотерапію і запропонувала посадити кукурудзу. На допомогу поспішив її старший онук Рома, якого бабуся загартовує працею на городі регулярно. Виявилося, що хлопчик не просто приїжджає погостювати і допомогти, а постійно живе у бабусі останні п’ять років.

Світлана пояснила, чому змушена була забрати онука до себе. Його мама вдруге вийшла заміж і народила дитину, але не допомогла пережити синові цей стрес і налагодити хороші взаємини між усіма членами сім’ї. Через відсутність уваги і турботи з боку мами у хлопчика проявилася агресивна поведінка у школі, його двічі виключали і навіть направили до психоневрологічного диспансеру. Щоб не допустити цього, Світлана врятувала Рому і взяла на себе відповідальність за його життя.

Бабуся-зірка здивувала суперниць іще більше, коли розповіла про своє материнство. У шлюбі з першим чоловіком у неї двічі зривалися вагітності через перевантаження у роботі, вона пережила складну операцію, після якої більше не могла мати дітей. Чоловік не хотів усиновлення, тому вже після розлучення Світлана самотужки виховувала прийомну доньку.

Через деякий час до неї приходив свататися вдівець, дочка якого попросила Світлану стати її мамою. Жінка не могла відмовити дитині і погодилася на цей шлюб. Та виявилося, що чоловік був пияком і поводився дуже агресивно. Світлана продовжувала з ним жити, щоб не залишати його доньку з тираном. А коли діти виросли, розлучилася і почала жити для себе.

Як пройшла розмова учасниць з мамою Роми? І чому Дмитро Карпачов наполегливо рекомендував Світлані не відпускати онука жити до мами? Дивіться у повному 35 випуску проєкту «Супербабуся».

