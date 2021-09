13 вересня в ефір телеканалу СТБ вийшов 33 випуск психологічного проєкту «Супербабуся». Першою героїнею дев’ятого тижня стала просвітлена бабуся. Лариса вважає, що її місія як бабусі — навчити свою онучку бути щасливою і зуміти гідно вийти з будь-якої життєвої ситуації. Чи насправді це так, перевіряли конкурентки.

Лариса разом з молодшою ​​дочкою Валерією зустріла суперниць у ресторані з краєвидом на Хрещатик, щоб влаштувати французький сніданок з круасанами і коктейлями. Лера розповіла бабусям, що живе і навчається у Польщі, тому часом їй не вистачає спілкування з мамою. До того ж здивувала учасниць заявою, що в майбутньому повинна відплатити мамі за всі витрачені на неї ресурси.

А коли згадали духовні практики, героїня випуску розповіла про свій шлях. Після серйозних потрясінь у житті вона почала перебудовувати спосіб мислення і харчування, вживаючи тільки те, що росте під сонячним світлом, і відмовляючись від м’яса. Також Лариса продемонструвала суперницям дихальну гімнастику, яку робить щоранку.

Після сніданку просвітлена бабуся запропонувала продовжити знайомство з іншими дітьми. Спершу вони зустрілися з донькою Вікторією та онукою Еліною-Розою, яка ніяковіла і не хотіла спілкуватися з незнайомками. Лариса це пояснила тим, що в їхній родині головний принцип виховання — не примушувати, якщо дитина чогось не хоче. А у відповідь на запитання про стосунки між Вікою і Ларисою учасниці почули трагічну історію: виявилося, що Лариса — тітка Віки, яка опікала їх із братом після смерті батьків.

Хазяйновитість просвітленої бабусі конкурентки так і не змогли оцінити, бо були запрошені до квартири її сина. Власного житла в Києві у Лариси немає, оскільки вона постійно проживає то в Бердянську, то в Одесі. Але щоб занурити учасниць у своє життя, жінка привезла з собою найцінніше — родове дерево ― та познайомила з синами.

Що змусило синів не спілкуватися з матір’ю кілька років? Як склалися взаємини в Лариси з чоловіком? І чому діти перейняли від мами модель поведінки жертовності? Дивіться у повному 33 випуску реаліті «Супербабуся».

