«Супербабуся» випуск 34 від 14.09.2021: Чому бабуся-анархія Людмила дозволяє онукам усе?

14 вересня в ефір телеканалу СТБ вийшов 34 випуск психологічного проєкту «Супербабуся». Другою героїнею дев’ятого тижня стала бабуся-анархія Людмила, методи виховання якої перевіряли конкурентки.

Людмила запросила суперниць додому і розповіла про свою самореалізацію. Вона займалася продажем жіночого одягу і створила мережу з 27 магазинів. Проте два роки тому Люда продала бізнес і почала нове життя. І перше, що зробила бабуся-анархія на пенсії, — перепливла Босфор, у чому її підтримала вся родина. Крім того Люда захоплюється катанням на гірських лижах і сноуборді, піднімається в гори і ходить з онуками в походи.

Більше на тему: «Супербабуся» випуск 33 від 13.09.2021: Які трагічні події відбулися в житті просвітленої бабусі Лариси?

Під час знайомства з онуками учасниці дізналися, що хлопчики дуже полюбляють гостювати у бабусі, де завжди можна веселитися і навіть хуліганити. Та коли до бесіди приєдналася невістка Юля, з’ясувалося, що вона деякі моменти вседозволеності не поділяє. Також дівчина ображається на свекруху, що раніше через роботу вона не могла приділяти онукам достатньо часу.

Донька Оля підтвердила, що мама все життя дуже багато працювала і домашні обов’язки брав на себе тато. Та при цьому Людмила завжди проводила час зі своїми дітьми якісно: гралася, ходила в походи і їздила на море. І цих традицій бабуся Люда продовжує дотримуватися вже з онуками, що, безумовно, підтримують їхні батьки.

Більше на тему: Бабуся-анархія, бабуся-зірка, просвітлена бабуся і бабуся-подружка — учасниці дев’ятого тижня проєкту «Супербабуся»

Після спілкування з дочкою Люди учасниці вирушили до бабусі-анархії, щоб обговорити почуте. Людмила підтвердила, що коли в неї активно розвивався бізнес, чоловік залишив свою роботу і дуже допомагав їй. Проте в нього почалися психологічні проблеми через нереалізованість та алкогольна залежність.

Як сім’ї вдалося пережити кризу? І які поради дав Дмитро Карпачов бабусі-анархії? Дивіться у повному 34 випуску проєкту «Супербабуся».

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.