14 сентября в эфир телеканала СТБ вышел 34 выпуск психологического проекта «Супербабушка». Второй героиней девятой недели стала бабушка-анархия Людмила, методы воспитания которой проверяли конкурентки.

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Людмила пригласила соперниц домой и рассказала о своей самореализации. Она занималась продажей женской одежды и создала сеть из 27 магазинов. Но два года назад Люда продала бизнес и начала новую жизнь. И первое, что сделала бабушка-анархия на пенсии, — переплыла Босфор, в чем ее поддержала вся семья. Кроме того Люда увлекается катанием на горных лыжах и сноуборде, поднимается в горы и ходит с внуками в походы.

Во время знакомства с внуками участницы узнали, что мальчики очень любят гостить у бабушки, где всегда можно веселиться и даже хулиганить. Но когда к беседе присоединилась невестка Юля, выяснилось, что она некоторые моменты вседозволенности не разделяет. Также девушка обижается на свекровь, что раньше из-за работы она не могла уделять внукам достаточно времени.

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Дочь Оля подтвердила, что мама всю жизнь очень много работала и домашние обязанности брал на себя папа. Но при этом Людмила всегда проводила время со своими детьми качественно: играла, ходила в походы и ездила на море. И эти традиции бабушка Люда продолжает соблюдать уже с внуками, что, безусловно, поддерживают их родители.

После общения с дочерью Люды участницы отправились к бабушке-анархии, чтобы обсудить услышанное. Людмила подтвердила, что когда у нее активно развивался бизнес, муж оставил свою работу и очень помогал ей. Но в то же время у него начались психологические проблемы от нереализованности и алкогольная зависимость.

Как семье удалось пережить кризис? И какие советы дал Дмитрий Карпачев бабушке-анархии? Смотрите в полном 34 выпуске проекта «Супербабушка».

Video: «Супербабушка» выпуск 34 от 14.09.2021: Почему бабушка-анархия Людмила позволяет внукам все? 14 сентября в эфир телеканала СТБ вышел 34 выпуск психологического проекта Супербабушка. Второй героиней девятой недели стала бабушка-анархия Людмила, методы воспитания которой проверяли конкурентки

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