У 36 випуску психологічного проєкту «Супербабуся» стало відомо ім’я переможниці дев’ятого тижня. Кого високо оцінили учасниці і експерт Дмитро Карпачов? І хто переміг: бабуся-подружка, бабуся-анархія, просвітлена бабуся чи бабуся-зірка?

Протягом тижня чотири учасниці «Супербабусі» спілкувалися і ходили в гості одна до одної, вивчаючи побут і сімейний уклад. Першою була просвітлена бабуся Лариса, у якої шестеро дітей і онука. Вона також дбала про племінників, чиї батьки загинули. Вся її родина розкидана по різних містах, тому жінці доводиться часто подорожувати. Свій вільний час вона присвячує духовним практикам: медитації, візуалізації, створенню афірмацій тощо.

Бабуся-анархія Людмила побудувала власний бізнес, продала його і тепер займається виконанням своїх мрій та мрій онуків. Вона дає їм свободу робити помилки, у них немає чітких меж поведінки. Проте не у всіх питаннях виховання діти згодні з нею.

Бабуся-зірка Світлана 30 років співає в хорі «Десняночка», пише вірші і пісні, знає напам’ять більше 400 приказок і прислів’їв, які активно використовує у вихованні. Вона постійно загартовує онука працею на городі ― хлопчик живе з нею після того, як його мама вдруге вийшла заміж і народила, але не налагодила стосунки в сім’ї.

Бабуся-подружка Олена володіє аудиторською компанією, у неї дві доньки та онука. Весь свій вільний час вона проводить з ними, подорожуючи і розважаючись. Її другий чоловік живе в іншій області, онучка росте без тата ― він у Грузії, а старша дочка незаміжня.

«Супербабуся» 9 тиждень — оцінки:

Дмитро Карпачов усі 10 балів віддав Людмилі ― йому сподобалося, що вона знає про свої недоліки і намагається їх виправляти. Тому переможницею дев’ятого тижня психологічного проєкту «Супербабуся» стала бабуся-анархія Людмила.

