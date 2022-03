Психолог і експерт проєкту «Щасливі за сім днів» Андрій Жельветро ділиться трьома способами, які допоможуть вам заспокоїтися і перестати панікувати в стресових ситуаціях. Детальніше — далі.

Більше на тему: Правила сильних і непереможних: Чи зможемо ми повернутися до звичного життя?

Психолог Андрій Жельветро знає, як правильно поводитися під час паніки чи тривоги. Він називає три кроки, які допоможуть вам почуватися спокійніше і мислити раціонально в стресових ситуаціях. Ось що радить робити психолог:

Насамперед уявіть, що ви десь в умовно безпечному місці. Зробіть примусовий видих 2 або 3 рази. Не затримуйте дихання і не завмирайте, адже тоді в організмі виробляється адреналін і ви починаєте відчувати страх. Тому дуже важливо постійно і безперервно дихати.

Промовте словами, що відбувається і що треба зробити. Візьміть на себе цю відповідальність і не лякайте навколишніх. Поясніть людям, що відбувається навкруги і що треба зробити просто зараз. Тоді і навколишнім буде спокійніше, і вам.

Візьміть за руку людину, яка поруч із вами. Адже якщо ми тримаємо когось за руку, у нас знижується частота серцевих скорочень і ми трохи заспокоюємось. Якщо нікого немає поряд, то можна обняти самого себе.

Якщо ж ви постійно відчуваєте тривогу, то Андрій Жельветро радить… працювати! Це, за його словами, найкраще заспокійливе. Застосовуйте свої компетенції, працюйте там, де ви перебуваєте, допомагайте тим, чим можете, і це буде ваш внесок у нашу спільну перемогу!

Більше на тему: У мене немає дому: як відпускати матеріальне?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.