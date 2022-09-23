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Щасливі за сім днів

Повернути самоцінність: що готує 10 випуск мейковеру «Щасливі за сім днів»?

23.09.2022

25 вересня на телеканалі СТБ вийде новий випуск мейковеру «Щасливі за сім днів». Колись життя Ірини було суцільним жахіттям. Колишній чоловік робив все, аби зневажити її. Нове кохання могло зробити жінку щасливою, проте минуле не відпускає. Героїня пройде шлях не лише зовнішньої трансформації, а й внутрішньої, духовної. Вона спробує звільнитися від примар минулого. А допомагатимуть їй експерти, яким багато років довіряють мільйони українців – телеведуча Надія Матвєєва, психолог Андрій Жельветро і фітнес-тренерка, фахівчиня з правильного харчування Марина Боржемська. Не пропустіть у неділлю, 25 вересня, 10 випуск мейковеру «Щасливі за сім днів» на СТБ.

Що буде у 10 випуску Щасливі за сім днів від 25.09.2022

30-річна героїня випуску Черняховська Ірина намагатиметься позбутися старих тягарів, які не дають жити. Вона мама, виховує трьох доньок, заміжня. Життя крутиться у стінах дому, а думки досі тягнуть у страшне минуле. Тож у Ірини вже простежуються розлади харчування: вона заїдає стрес шоколадом. Ба більше, вважає себе товстою, хоча такою абсолютно не є. Експертам стане зрозуміло, що Іра повна комплексів, невпевненості в собі та страхів знову повернутися в минуле. Минуле, де колишній бив і знущався над нею.

Що буде у 10 випуску Щасливі за сім днів від 25.09.2022

  • Чи вдасться Ірині позбутися психологічних травм минулого?
  • Невже жінка не готова відпустити спогади, які руйнують її зсередини?
  • Як чоловік Іри допоможе їй відчути повну свободу і щиру підтримку? На що він готовий заради коханої?
  • Чи наважиться героїня випуску пройтися по розпеченим вугіллям? І який сенс у це закладе психолог?
  • І якою вийде до своїх близьких Ірина через 7 днів?

Не пропустіть 10 випуск мейковеру «Щасливі за сім днів» 25 вересня о 19:50 на телеканалі СТБ!

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