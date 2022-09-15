Шокова терапія проти безпорадності: що готує 9 випуск мейковеру «Щасливі за сім днів»?

18 вересня на телеканалі СТБ вийде новий випуск мейковеру «Щасливі за сім днів». Коли ти вже дуже доросла, але досі живеш з мамою та бабусею, то залишаєшся нетямущою дитиною. Навіть заміжжя перетворюється на дивну гру — життя порізно. Героїня пройде шлях не лише зовнішньої трансформації, а й внутрішньої, духовної. А допомагатимуть їй експерти, яким багато років довіряють мільйони українців – телеведуча Надія Матвєєва, психолог Андрій Жельветро і фітнес-тренерка, фахівчиня з правильного харчування Марина Боржемська. Не пропустіть у неділлю, 18 вересня, 9 випуск мейковеру «Щасливі за сім днів» на СТБ.

36-річна Марина Коваленко працює методистом. Заміжня, але з чоловіком живуть окремо. Причина — не зійшлися у побутових питаннях. Сама Марина не заперечує того, що росла у «тепличних умовах». Тепер вона не самостійна, а цілком залежить від мами.

Чи підтримають Марину ті, хто не бажав змін у житті жінки?

Як обернеться шокова терапія для героїні?

Чи можливо подорослішати за сім днів?

Невже шлюб Марини неможливо врятувати? Та чи існують справжні почуття між нею і чоловіком?

Як спільна робота з психологом розкриє істинні причини розладу в сімейному житті пари?

Та як участь у проєкті змінить життя жінки?

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Не пропустіть 9 випуск мейковеру «Щасливі за сім днів» 18 вересня о 19:50 на телеканалі СТБ!

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