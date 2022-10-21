Що буде у 14 випуску Щасливі за сім днів від 23.10.2022

Присвятити життя собі: що готує 14 випуск мейковера «Щасливі за сім днів»?

23 жовтня на телеканалі СТБ вийде новий випуск мейковера «Щасливі за сім днів». Бути гарною, коли ти нещасна, неможливо. Цього тижня ви станете свідками екстремальних змін. Свого роду шокова терапія, яка допоможе жити наново. Героїня пройде шлях як зовнішньої трансформації, так і внутрішньої, духовної. А допомагатимуть їй експерти, яким багато років довіряють мільйони українців – телеведуча Надія Матвєєва, психолог Андрій Жельветро та фітнес-тренерка, фахівчиня з правильного харчування Марина Боржемська. Не пропустіть у неділю, 23 жовтня, 14 випуск мейковера «Щасливі за сім днів» на СТБ.

У 14 випуску до складу журі приєднається всіма улюблена психологиня Наталія Холоденко. Вона допоможе героїні пройти справжню шокову терапію.

«Я постійно думала про те, що мені треба працювати, заробляти, забезпечувати. І мені це вдавалося. А мій чоловік не працював жодного дня. Ба більше, за 9 років у шлюбі, мій чоловік жодного разу не бачив мене голою. Ось так мене ганьбив і казав, що я погано виглядаю. Зараз ми розлучені. Причина – я застала його на зраді. Зі своєю колишньою подругою — хрещеною мого сина…», — зізнається Зінаїда.

Героїня 14 випуску Зіна Могилко виховує двох дітей. Працює майстром манікюру. Забезпечує себе та свою сім’ю. А ось чоловік після зради продовжує жити у будинку Зіни. Крім того, нагадує їй про її недоліки, вирощуючи комплекси.

Чи зможе Зіна вигнати з дому колишнього чоловіка?

Яку терапію проведе Наталія Холоденко, після якої учасниця захоче кардинально змінити своє життя?

Невже Зінаїда апріорі не бачить себе щасливою і в нових стосунках? Чи вдасться це виправити?

Як пройде психологічний тест, чи зможе дівчина прийняти себе та свою красу?

Не пропустіть 14 випуск мейковера «Щасливі за сім днів» 23 жовтня о 19:50 на телеканалі СТБ!

Більше на тему: Як правильно приготувати вівсянку, розповіла Марина Боржемська

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ