Що буде у 11 випуску Щасливі за сім днів від 02.10.2022

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Щасливі за сім днів

Стати жіночною: що готує 11 випуск мейковера «Щасливі за сім днів»?

01.10.2022

2 жовтня на телеканалі СТБ вийде новий випуск мейковера «Щасливі за сім днів». Пацанка, яка хоче дозволити собі бути жінкою. Мріє навчитися довіряти партнерові та не тягнути всі обов’язки на своїх плечах. Героїня пройде шлях як зовнішньої трансформації, а й внутрішньої, духовної. А допомагатимуть їй експерти, яким багато років довіряють мільйони українців – телеведуча Надія Матвєєва, психолог Андрій Жельветро та фітнес-тренер, фахівець із правильного харчування Марина Боржемська. Не пропустіть у неділю, 2 жовтня, 11 випуск мейковера «Щасливі за сім днів» на СТБ.

счастливы за семь дней

«З жіночного в мені тільки тіло… Я пацанка», — скаже Люда на початку свого перетворення.

Героїня 11 випуску Людмила Пономарьова звернулася на проєкт, аби врятувати свій шлюб. Її мрія стати жіночною. Проте все своє життя вона в ролі пацанки та «рішали». Жінка працює не покладаючи рук, а от удома встигає навіть командувати та вказувати чоловікові та дітям. Близькі сприймають її як «рішалу», здатну вирішити будь-які проблеми. Чоловік не бере участі у жодних процесах. Ба більше, повністю залежить від своєї дружини.

  • Чому Люда не довіряє своєму чоловікові?
  • Звідки в ній стільки жорстокості та грубості щодо протилежної статі?
  • Чи можливо повернути час назад і допомогти собі?
  • Як робота з психологом допоможе Людмилі переглянути своє ставлення до подружнього життя?
  • І яким буде перетворення героїні за тиждень роботи з експертами?

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Не пропустіть 11 випуск мейковера «Щасливі за сім днів» 2 жовтня о 19.50 на телеканалі СТБ!

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