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Щасливі за сім днів

Перевтілення учасниці 8 випуску «Щасливі за сім днів»: фото до та після

12.09.2022

У новому випуску мейковеру «Щасливі за сім днів», який було знято до 24 лютого, глядачі побачили історію 45-річної Юлії. Героїні випуску вдалося пройти шлях не лише зовнішньої трансформації, а й внутрішньої, духовної. Фото Юлі до та після участі у проєкті «Щасливі за сім днів» — дивіться в нашому матеріалі.

Перевтілення учасниці 8 випуску Щасливі за сім днів: фото до та після

У 8 випуску проєкту «Щісливі за сім днів» відбулося перевтілення прекрасної 45-річної Юлії Сліпченко. Жінка сама розуміла, що за домашніми клопотами, турботою про дітей і тяжкою працею втратила себе. Юлія крутилася, як білка в колесі, а діти цього зовсім не цінували. Допомоги було майже не дочекатися. Ба більше, старший син відмовився приїхати на зустріч з мамою через навантажений робочий графік. Безумовно, причини були вагомі. Проте наскільки ще вистачить Юлі, аби закривати очі на самотність? 

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Перевтілення учасниці 8 випуску Щасливі за сім днів: фото до та після

Тоді експерти програми вирішили кардинально змінити підхід жінки до життя. Яскраві емоції витіснили буденність. Почалося все з реалізації найбільшої мрії — стрибка з парашутом. Одразу стало зрозуміло, що відтепер Сліпченко точно не готова повертатися в буденне сіре життя. Робота з психологом також визначила основне: потрібно жити! Тут і зараз. 

Фото до та після участі в проєкті «Щасливі за сім днів»

Перевтілення учасниці 8 випуску Щасливі за сім днів: фото до та після

Повний випуск від 11.09.2022 про перевтілення чарівної Юлії дивіться тут.

А також, не пропустіть 9 випуск мейковеру «Щасливі за сім днів» 18 вересня о 19:50 на телеканалі СТБ!

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