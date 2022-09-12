Перевоплощение участницы 8 выпуска Счастливые за семь дней: фото до и после

Перевоплощение участницы 8 выпуска «Щасливі за сім днів»: фото до и после

В новом выпуске мейковера «Щасливі за сім днів», который был снят до 24 февраля, зрители увидели историю 45-летней Юлии. Героине выпуска удалось пройти путь не только внешней трансформации, но и внутренней, духовной. Фото Юли до и после участия в проекте «Щасливі за сім днів» — смотрите в нашем материале.

В 8 выпуске проекта «Щасливі за сім днів» произошло перевоплощение прекрасной 45-летней Юлии Слипченко. Женщина сама понимала, что за домашними хлопотами, заботой о детях и тяжелым трудом потеряла себя. Юлия вертелась, как белка в колесе, а дети этого совсем не ценили. Помощи было почти не дождаться. Более того, старший сын отказался приехать на встречу с мамой из-за загруженного рабочего графика. Безусловно, причины были веские. Однако, на сколько еще хватит Юли, чтобы закрывать глаза на одиночество?

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Тогда эксперты программы решили кардинально изменить подход женщины к жизни. Яркие эмоции вытеснили обыденность. Началось все с реализации самой большой мечты – прыжка с парашютом. Сразу стало ясно, что отныне Слипченко точно не готова возвращаться в обыденную серую жизнь. Работа с психологом также определила основное: нужно жить! Здесь и сейчас.

Фото до и после участия в проекте «Щасливі за сім днів»

Полный выпуск от 11.09.2022 о перевоплощении очаровательной Юлии смотрите здесь.

А также не пропустите 9 выпуск мейковера «Щасливі за сім днів» 18 сентября в 19:50 на телеканале СТБ!

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