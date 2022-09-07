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Щасливі за сім днів

Перевоплощение участницы 6 выпуска Виты «Щасливі за сім днів»: фото до и после

07.09.2022

4 сентября на телеканале СТБ вышли новые выпуски мейковера «Щасливі за сім днів», снятые до 24 февраля. Зрители увидели историю Виты, которая критически нуждалась в перезагрузке своего сознания. Эксперты проекта смогли напомнить ей, что она имеет право выбирать и быть красивой, счастливой и любимой. Героине выпуска удалось пройти путь не только внешней трансформации, но и внутренней, духовной. Фото Виты до и после участия в проекте «Щасливі за сім днів» — смотрите в нашем материале.

Перевоплощение участницы 6 выпуска Счастливые за семь дней: фото до и после

Героиня 6 выпуска находилась в состоянии постоянной обиды. 38-летняя Вита жила с мужем более 11 лет, однако они не были женаты. Свои постоянные переживания заедала вредной пищей, соответственно набирала лишний вес. 

Перевоплощение участницы 6 выпуска Счастливые за семь дней: фото до и после

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Однако участие в проекте все изменило. Настоящая трансформация помогла Вите посмотреть на жизнь по-другому. Эксперты проекта не только изменили женщину снаружи, но и внутри. Она стала больше ценить себя, свое время, личное пространство. Когда Вита вышла к мужу, тот сразу решился сделать предложение. И даже тогда женщина заставила любимого понервничать, интригуя несколько минут своим ответом.

Фото до и после участия в проекте «Щасливі за сім днів»

Перевоплощение участницы 6 выпуска Счастливые за семь дней: фото до и после

Полный выпуск от 04.09.2022 о перевоплощении Виты смотрите здесь.

А также, не пропустите 8 выпуск мейковера «Щасливі за сім днів» 11 сентября в 19:50 на телеканале СТБ!

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