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Щасливі за сім днів

Впервые познать счастье : что готовит 13 выпуск мейковера «Щасливі за сім днів»?

14.10.2022

16 октября на телеканале СТБ выйдет новый выпуск мейковера «Щасливі за сім днів». Когда прошлое настолько страшное, то будущее кажется безнадежным. Но в проекте возможно по-настоящему познать счастье и изменить свою жизнь. Героиня пройдет путь не только внешней трансформации, но и внутренней, духовной. А помогать ей будут эксперты, которым много лет доверяют миллионы украинцев – телеведущая Надежда Матвеева, психолог Андрей Жельветро и фитнес-тренер, специалист по правильному питанию Марина Боржемская. Не пропустите в воскресенье, 16 октября, 13 выпуск мейковера «Щасливі за сім днів» на СТБ.

счастливы за семь дней

«В детском доме я часто стояла у окна и ждала, когда придет мама. В детстве я попрошайничала, крала… Мне сложно поверить, что могу быть счастливой… Невозможно иметь такую жизнь, как у меня», — признается Надежда. 

Героиня 13 выпуска Надежда Зевди имеет тяжелый жизненный путь. Единственная радость в ее жизни — дочь. Однако она уже взрослая и живет отдельно. Поэтому Надя чувствует себя катастрофически одинокой. Более того, время от времени мучается от кошмаров прошлого. Ее мечта — прикоснуться к счастью хотя бы на секунду. Почувствовать себя иначе. Проект поможет ей стать действительно счастливой не на один миг. А навсегда. Измениться, изменить жизнь и восприятие этой жизни.   

Что будет в 13 выпуске Счастливы за семь дней от 16.10.2022

  • Возможно ли отпустить боль прошлого и несчастье детства?
  • Кто обидел Надю настолько, что она закрылась от всего мира?
  • Какими страшными подробностями жизни в детдоме поделится героиня выпуска?
  • Какой путь реабилитации выберут эксперты проекта?

Не пропустите 13 выпуск мейковера «Щасливі за сім днів» 16 октября в 19:50 на телеканале СТБ!

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