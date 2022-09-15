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Щасливі за сім днів

Шоковая терапия против беспомощности: что готовит 9 выпуск мейковера «Щасливі за сім днів»?

15.09.2022

18 сентября на телеканале СТБ выйдет новый выпуск мейковера «Щасливі за сім днів». Когда ты уже очень взрослая, но до сих пор живешь с мамой и бабушкой, то остаешься несмышленым ребенком. Даже замужество превращается в странную игру — жизнь врозь. Героиня пройдет путь не только внешней трансформации, но и внутренней, духовной. А помогут ей эксперты, которым много лет доверяют миллионы украинцев – телеведущая Надежда Матвеева, психолог Андрей Жельветро и фитнес-тренер, специалист по правильному питанию Марина Боржемская. Не пропустите в воскресенье, 18 сентября, 9 выпуск мейковера «Щасливі за сім днів» на СТБ.

Что будет в 9 выпуске Счастливы за семь дней от 18.09.2022

36-летняя Марина Коваленко работает методистом. Замужем, но с мужем живут отдельно. Причина не сошлись в бытовых вопросах. Сама Марина не отрицает того, что росла в «тепличных условиях». Теперь она не самостоятельна, а всецело зависит от мамы.

Что будет в 9 выпуске Счастливы за семь дней от 18.09.2022

  • Поддержат ли Марину те, кто не желал перемен в жизни женщины?
  • Как обернется шоковая терапия для героини?
  • Можно ли повзрослеть за семь дней?
  • Неужели брак Марины невозможно спасти? И существуют ли подлинные чувства между ней и мужчиной?
  • Как совместная работа с психологом раскроет истинные причины разлада в семейной жизни пары?
  • Как участие в проекте изменит жизнь женщины?

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Не пропустите 9 выпуск мейковера «Щасливі за сім днів» 18 сентября в 19:50 на телеканале СТБ!

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