Что будет в 10 выпуске Счастливы за семь дней от 25.09.2022

Вернуть самоценность: что готовит 10 выпуск мейковера «Щасливі за сім днів»?

25 сентября на телеканале СТБ выйдет новый выпуск мейковера «Щасливі за сім днів». Когда-то жизнь Ирины была сплошным ужасом. Бывший муж делал все, чтобы обесценить ее. Новая любовь могла бы сделать женщину счастливой, но прошлое не отпускает. Героиня пройдет путь не только внешней трансформации, но и внутренней, духовной. Она попытается освободиться от призраков прошлого. А помогать ей будут эксперты, которым много лет доверяют миллионы украинцев – телеведущая Надежда Матвеева, психолог Андрей Жельветро и фитнес-тренер, специалист по правильному питанию Марина Боржемская. Не пропустите в воскресенье, 25 сентября, 10 выпуск мейковера «Щасливі за сім днів» на СТБ.

30-летняя героиня выпуска Черняховская Ирина будет пытаться избавиться от старых оков, которые не дают жить. Она мама, воспитывает троих дочерей, замужем. Жизнь крутится в стенах дома, а мысли до сих пор тянут в страшное прошлое. Так что у Ирины уже прослеживаются расстройства питания: она заедает стресс шоколадом. Более того, считает себя толстой, хотя таковой совершенно не является. Экспертам станет понятно, что Ира полна комплексов, неуверенности в себе и страхов снова вернуться в прошлое. Прошлое, где бывший избивал и издевался над ней.

Удастся ли Ирине избавиться от психологических травм прошлого?

Неужели женщина не готова отпустить воспоминания, разрушающие ее изнутри?

Как муж Иры поможет ей ощутить полную свободу и искреннюю поддержку? На что он готов ради любимой?

Решится ли героиня выпуска пройтись по раскаленным углям? И какой смысл в это заложит психолог?

И какой выйдет к своим близким Ирина через 7 дней?

Не пропустите 10 выпуск мейковера «Щасливі за сім днів» 25 сентября в 19:50 на телеканале СТБ!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ