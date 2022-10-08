Что будет в 12 выпуске Счастливы за семь дней от 09.10.2022

Стать счастливой без фильтров социальных сетей: что готовит 12 выпуск мейковера «Щасливі за сім днів»?

9 октября на телеканале СТБ выйдет новый выпуск мейковера «Щасливі за сім днів». Идеальная в социальных сетях, и глубоко несчастна в реальной жизни. Каждый день она смотрит на себя через призму масок Инстаграма, однако никогда не воспринимает себя в зеркале. Героиня пройдет путь не только внешней трансформации, но и внутренней, духовной. А помогать ей будут эксперты, которым много лет доверяют миллионы украинцев – телеведущая Надежда Матвеева, психолог Андрей Жельветро и фитнес-тренер, специалист по правильному питанию Марина Боржемская. Не пропустите в воскресенье, 9 октября, 12 выпуск мейковера «Щасливі за сім днів» на СТБ.

«Я себя не воспринимаю. Считаю толстой и страшной», — скажет Яна на старте своего пути.

Героиня 12 выпуска является мотиватором для своих подписчиков в Инстаграме. Однако в реальной жизни настолько закомплексована, что не может смотреть даже в зеркало. За красивой картинкой часто скрываются неуверенные в себ елюди с кучей проблем. Но как помочь им выбраться из ловушки вымышленной красивой жизни?

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Яна Синиговская обратится на проект за помощью. Ей сложно оставаться в роли той, кем не является.

Какие детские травмы красной нитью прослеживаются всю ее сознательную жизнь?

Неужели подписчики Яны на личной встрече не узнают ее? И как это повлияет на саму девушку?

Насколько участница выпуска зависима от мнения окружающих?

И способна ли она оставаться в реальности и воспринимать себя настоящую?

Не пропустите 12 выпуск мейковера «Щасливі за сім днів» 9 октября в 19:50 на телеканале СТБ!

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