Что будет в 14 выпуске Счастливы за семь дней от 23.10.2022

Посвятить жизнь себе: что готовит 14 выпуск мейковера «Щасливі за сім днів»?

23 октября на телеканале СТБ выйдет новый выпуск мейковера «Щасливі за сім днів». Быть красивой, когда ты несчастна, невозможно. На этой неделе вы станете свидетелями экстремальных изменений. Своего рода шоковая терапия, которая поможет зажить заново. Героиня пройдет путь не только внешней трансформации, но и внутренней, духовной. А помогать ей будут эксперты, которым много лет доверяют миллионы украинцев – телеведущая Надежда Матвеева, психолог Андрей Жельветро и фитнес-тренер, специалист по правильному питанию Марина Боржемская. Не пропустите в воскресенье, 23 октября, 14 выпуск мейковера «Щасливі за сім днів» на СТБ.

В 14 выпуске к составу жюри присоединится всеми любимая психолог Наталья Холоденко. Она поможет героине пройти настоящую шоковую терапию.

«Я постоянно думала о том, что мне надо работать, зарабатывать, обеспечивать. И мне это удавалось. А мой муж не работал ни одного дня. Более того, за 9 лет в браке, мой муж ни разу не видел меня голой. Вот так меня угнетал и говорил, что я плохо выгляжу. Сейчас мы разведены. Причина — я застала его на измене. Со своей бывшей подругой — крестной моего сына…», — признается Зинаида.

Героиня 14 выпуска Зина Могилко воспитывает двух детей. Работает мастером маникюра. Обеспечивает себя и свою семью. А вот муж после измены продолжает жить в доме Зины. Более того, указывает на ее недостатки, тем самым взращивая комплексы.

Сможет ли Зина выгнать из дома бывшего мужа?

Какую терапию проведет Наталья Холоденко, после которой участница захочет кардинально изменить свою жизнь?

Неужели Зинаида априори не видит себя счастливой и в новых отношениях? Удасться ли это исправить?

Как пройдет психологический тест, сможет ли девушка принять себя и свою красоту?

Не пропустите 14 выпуск мейковера «Щасливі за сім днів» 23 октября в 19:50 на телеканале СТБ!

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