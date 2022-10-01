Что будет в 11 выпуске Счастливы за семь дней от 02.10.2022

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Щасливі за сім днів

Стать женственной: что готовит 11 выпуск мейковера «Щасливі за сім днів»?

01.10.2022

2 октября на телеканале СТБ выйдет новый выпуск мейковера «Щасливі за сім днів». Пацанка, которая хочет позволить себе быть женщиной. Мечтает научиться доверять партнеру и не тянуть все обязанности на своих плечах. Героиня пройдет путь не только внешней трансформации, но и внутренней, духовной. А помогать ей будут эксперты, которым много лет доверяют миллионы украинцев – телеведущая Надежда Матвеева, психолог Андрей Жельветр о и фитнес-тренер, специалист по правильному питанию Марина Боржемская. Не пропустите в воскресенье, 2 октября, 11 выпуск мейковера «Щасливі за сім днів» на СТБ.

счастливы за семь дней

«Из женственного во мне только тело… Я пацанка», — скажет Люда в начале своего преображения.   

Героиня 11 выпуска Людмила Пономарева обратилась на проект, чтобы спасти свой брак. Ее мечта — стать женственной. Однако всю свою жизнь она в роли пацанки и «решалы». Женщина работает не покладая рук, а вот дома успевает даже командовать и указывать мужу и детям. Близкие воспринимают ее как «решалу», способную решить любые проблемы. Муж не участвует ни в каких процессах. Более того, полностью зависит от своей супруги.      

  • Почему Люда не доверяет своему мужу?
  • Откуда в ней столько жестокости и грубости по отношению к противоположному полу?
  • Возможно ли повернуть время вспять и помочь себе?
  • Как работа с психологом поможет Людмиле пересмотреть свое отношение к супружеской жизни?
  • И каким будет преображение героини спустя неделю работы с экспертами?

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Не пропустите 11 выпуск мейковера «Щасливі за сім днів» 2 октября в 19:50 на телеканале СТБ!

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