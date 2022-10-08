Що буде у 12 випуску Щасливі за сім днів від 09.10.2022

Стати щасливою без фільтрів соціальних мереж: що готує 12 випуск мейковера «Щасливі за сім днів»?

9 жовтня на телеканалі СТБ вийде новий випуск мейковера «Щасливі за сім днів». Ідеальна у соціальних мережах, і глибоко нещасна у реальному житті. Щодня вона дивиться на себе через призму масок Інстаграма, проте ніколи не сприймає себе у дзеркалі. Героїня пройде шлях не лише зовнішньої трансформації, а й внутрішньої, духовної. А допомагатимуть їй експерти, яким багато років довіряють мільйони українців – телеведуча Надія Матвєєва, психолог Андрій Жельветро та фітнес-тренерка, фахівчиня з правильного харчування Марина Боржемська. Не пропустіть у неділю, 9 жовтня, 12 випуск мейковера «Щасливі за сім днів» на СТБ.

«Я себе не сприймаю. Вважаю товстою та страшною», — скаже Яна на початку свого шляху.

Героїня 12-го випуску є мотиватором для своїх підписників у Інстаграмі. Однак у реальному житті настільки закомплексована, що не може дивитися навіть у дзеркало. За красивою картинкою часто ховаються невпевнені в собі люди з купою проблем. Але як допомогти їм вибратися з пастки вигаданого гарного життя?

Більше на тему: Перевтілення учасниці 8 випуску «Щасливі за сім днів»: фото до та після

Яна Синіговська звернеться на проєкт по допомогу. Їй складно залишатись у ролі тієї, ким вона не є.

Які дитячі травми червоною ниткою простежуються все її свідоме життя?

Невже підписники Яни на особистій зустрічі не впізнають її? І як це вплине на дівчину?

Наскільки учасниця випуску залежить від думки оточуючих?

І чи здатна вона залишатися у реаліях і сприймати себе справжню?

Не пропустіть 12 випуск мейковера «Щасливі за сім днів» 9 жовтня о 19:50 на телеканалі СТБ!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ