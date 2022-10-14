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Щасливі за сім днів

Вперше пізнати щастя: що готує 13 випуск мейковера «Щасливі за сім днів»?

14.10.2022

16 жовтня на телеканалі СТБ вийде новий випуск мейковера «Щасливі за сім днів». Коли минуле настільки страшне, то майбутнє здається безнадійним. Але в проєкті можна по-справжньому пізнати щастя і змінити своє життя. Героїня пройде шлях не лише зовнішньої трансформації, а й внутрішньої, духовної. А допомагатимуть їй експерти, яким багато років довіряють мільйони українців – телеведуча Надія Матвєєва, психолог Андрій Жельветро та фітнес-тренерка, фахівчиня з правильного харчування Марина Боржемська. Не пропустіть у неділю, 16 жовтня, 13 випуск мейковера «Щасливі за сім днів» на СТБ.

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«У дитячому будинку я часто стояла біля вікна та чекала, коли прийде мама. У дитинстві я жебракувала, крала… Мені важко повірити, що можу бути щасливою… Неможливо мати таке життя, як у мене», — зізнається Надія.

Героїня 13 випуску Надія Зевді має тяжкий життєвий шлях. Єдина радість у її житті – дочка. Однак вона вже доросла і мешкає окремо. Тому Надя почувається катастрофічно самотньою. Ба більше, іноді страждає від кошмарів минулого. Її мрія — торкнутися щастя хоча б на секунду. Відчути себе інакше. Проєкт допоможе їй стати справді щасливою не на мить, а назавжди. Змінитися, змінити життя та сприйняття цього життя.

Що буде у 13 випуску Щасливі за сім днів від 16.10.2022

  • Чи можливо відпустити біль минулого та нещастя дитинства?
  • Хто скривдив Надю настільки, що вона закрилася від усього світу?
  • Якими страшними подробицями життя у дитбудинку поділиться героїня випуску?
  • Який шлях реабілітації оберуть експерти проєкту?

Не пропустіть 13 випуск мейковера «Щасливі за сім днів» 16 жовтня о 19:50 на телеканалі СТБ!

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