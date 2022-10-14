Що буде у 13 випуску Щасливі за сім днів від 16.10.2022

Вперше пізнати щастя: що готує 13 випуск мейковера «Щасливі за сім днів»?

16 жовтня на телеканалі СТБ вийде новий випуск мейковера «Щасливі за сім днів». Коли минуле настільки страшне, то майбутнє здається безнадійним. Але в проєкті можна по-справжньому пізнати щастя і змінити своє життя. Героїня пройде шлях не лише зовнішньої трансформації, а й внутрішньої, духовної. А допомагатимуть їй експерти, яким багато років довіряють мільйони українців – телеведуча Надія Матвєєва, психолог Андрій Жельветро та фітнес-тренерка, фахівчиня з правильного харчування Марина Боржемська. Не пропустіть у неділю, 16 жовтня, 13 випуск мейковера «Щасливі за сім днів» на СТБ.

«У дитячому будинку я часто стояла біля вікна та чекала, коли прийде мама. У дитинстві я жебракувала, крала… Мені важко повірити, що можу бути щасливою… Неможливо мати таке життя, як у мене», — зізнається Надія.

Героїня 13 випуску Надія Зевді має тяжкий життєвий шлях. Єдина радість у її житті – дочка. Однак вона вже доросла і мешкає окремо. Тому Надя почувається катастрофічно самотньою. Ба більше, іноді страждає від кошмарів минулого. Її мрія — торкнутися щастя хоча б на секунду. Відчути себе інакше. Проєкт допоможе їй стати справді щасливою не на мить, а назавжди. Змінитися, змінити життя та сприйняття цього життя.

Чи можливо відпустити біль минулого та нещастя дитинства?

Хто скривдив Надю настільки, що вона закрилася від усього світу?

Якими страшними подробицями життя у дитбудинку поділиться героїня випуску?

Який шлях реабілітації оберуть експерти проєкту?

Не пропустіть 13 випуск мейковера «Щасливі за сім днів» 16 жовтня о 19:50 на телеканалі СТБ!

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