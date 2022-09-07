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Щасливі за сім днів

Перевтілення учасниці 6 випуску Віти «Щасливі за сім днів»: фото до та після

07.09.2022

4 вересня на телеканалі СТБ вийшли нові випуски мейковеру «Щасливі за сім днів», які були зняті до 24 лютого. Глядачі побачили історію Віти, яка критично потребувала перезавантаження своєї свідомості. Експерти проєкту змогли нагадати їй, що вона має право обирати і бути вродливою, щасливою і коханою. Героїні випуску вдалося пройти шлях не лише зовнішньої трансформації, а й внутрішньої, духовної. Фото Віти до та після участі у проєкті «Щасливі за сім днів» — дивіться в нашому матеріалі.

Перевтілення учасниці 6 випуску Щасливі за сім днів: фото до та після

Героїня 6 випуску знаходилася у стані постійної образи. 38-річна Віта жила з чоловіком більше 11 років, проте вони не були одружені. Свої постійні переживання заїдала шкідливою їжею, відповідно набирала зайву вагу.

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Перевтілення учасниці 6 випуску Щасливі за сім днів: фото до та після

Однак участь у проєкті все змінила. Справжня трансформація допомогла Віті подивитися на життя по-іншому. Експерти проєкту не тільки змінили жінку зовні, а і внутрішньо. Вона почала більше цінувати себе, свій час, простір. Тож коли Віта вийшла до чоловіка, той одразу наважився зробити пропозицію. І навіть тоді жінка змусила коханого понервувати, інтригуючи кілька хвилин своєю відповіддю. 

Фото до та після участі в проєкті «Щасливі за сім днів»

Перевтілення учасниці 6 випуску Щасливі за сім днів: фото до та після

Повний випуск від 04.09.2022 про перевтілення Віти дивіться тут.

А також, не пропустіть 8 випуск мейковеру «Щасливі за сім днів» 11 вересня о 19:50 на телеканалі СТБ!

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