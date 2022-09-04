Щасливі за сім днів 1 сезон 6 випуск – дивитись онлайн ефір від 04.09.2022

Випуск 6 | 04.09.2022 | Сезон 1

Дивіться онлайн проєкт Щасливі за сім днів 1 сезон 6 випуск від 04.09.2022 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішній програмі шлях неймовірного перевтілення пройде 38-річна Віта Віда. Очі жінки не сяють, адже вона давно не відчуває себе щасливою. Вже 11 років вона живе з коханим чоловіком Олександром, але так і не стала його дружиною. Чоловік годує Віту обіцянками, але на ділі так і не одружується. Олександр вважає, що жінка повинна довести йому, що вона найкраща, щоб у нього з’явилося бажання зробити їй пропозицію. Проте Віта стомилася доводити і чекати. Вона хоче бути щасливою тут і зараз, хоче відчувати себе коханою жінкою і отримувати підтримку від чоловіка.

У проєкті Щасливі за сім днів 2022 Віта Віда пройде випробування, які змінять її назавжди. Якою героїня прийде на фінальну зустріч? І який неймовірний сюрприз чекатиме там на неї? Не пропустіть цікаве перевтілення – дивіться онлайн проєкт Щасливі за сім днів сезон 1 випуск 6 від 04.09.2022.

Дивитися онлайн Щасливі за сім днів 1 сезон 5 випуск (ефір від 28.08.2022)