Щасливі за сім днів 1 сезон 12 випуск – дивитись онлайн ефір від 09.10.2022

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Щасливі за сім днів

Video: Щасливі за сім днів 1 сезон 12 випуск від 09.10.2022

Дивіться онлайн Щасливі за сім днів 1 сезон 12 випуск від 09 жовтня 2022. Дивитись онлайн новий випуск шоу Щасливі за 7 днів 1 сезон 12 випуск 09.10.2022 на СТБ
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Выпуск 12 | 09.10.2022 | Сезон 1

Дивіться онлайн проєкт Щасливі за сім днів 1 сезон 12 випуск від 09.10.2022 на сайті телеканалу СТБ! Просто зараз ви познайомитеся з 27-річною Яною Сініговською, яка веде подвійне життя. В соцмережах вона впевнена в собі красуня, яка мотивує жінок на схуднення, здорове харчування та любов до себе. Але в реальному житті Яна ненавидить своє відображення у дзеркалі. Вона вважає себе некрасивою і товстою, тому всі фото в соцмережу вона ретельно обробляє, а у сторіс виходить лише з фільтрами.

Героїня 12 випуску Щасливі за сім днів 2022 хоче вдаватися кращою, ніж є насправді. Вона так занурилася в ідеальну інстаграмну картинку, що не готова сприймати сувору реальність. Чи зможуть експерти допомогти дівчині стати щасливою без фільтрів? Не пропустіть неймовірне перевтілення героїні – дивіться онлайн проєкт Щасливі за сім днів сезон 1 випуск 12.

Дивитися онлайн Щасливі за сім днів 1 сезон 11 випуск (ефір від 02.10.2022)

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