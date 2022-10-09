Счастливы за семь дней 1 сезон 12 выпуск — смотреть онлайн эфир от 09.10.2022

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Video: Счастливы за семь дней 1 сезон 12 выпуск от 09.10.2022

Смотрите онлайн Счастливы за семь дней 1 сезон 12 выпуск от 09 октября 2022. Смотреть онлайн новый выпуск шоу Счастливы за 7 дней 1 сезон 12 выпуск 09.10.2022 на СТБ
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Выпуск 12 | 09.10.2022 | Сезон 1

Смотрите онлайн проект Счастливы за семь дней 1 сезон 12 выпуск от 09.10.2022 на сайте телеканала СТБ! Просто сейчас вы познакомитесь с 27-летней Яной Синиговской, ведущей двойную жизнь. В соцсетях она уверенная в себе красавица, мотивирующая женщин на похудение, здоровое питание и любовь к себе. Но в реальной жизни Яна ненавидит свое отражение в зеркале. Она считает себя некрасивой и толстой, поэтому все фото в соцсети она тщательно обрабатывает, а в сториз выходит только с фильтрами.

Героиня 12 выпуска Счастливы за семь дней 2022 хочет казаться лучше, чем есть на самом деле. Она так погрузилась в идеальную инстаграмную картинку, что не готова воспринимать суровую реальность. Смогут ли эксперты помочь девушке стать счастливой без фильтров? Не упустите невероятное перевоплощение героини – смотрите онлайн проект Счастливы за семь дней сезон 1 выпуск 12.

Смотреть онлайн Счастливы за семь дней 1 сезон 11 выпуск (эфир от 02.10.2022)

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