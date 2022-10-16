Счастливы за семь дней 1 сезон 13 выпуск — смотреть онлайн эфир от 16.10.2022

Выпуск 13 | 16.10.2022 | Сезон 1

Смотрите онлайн проект Счастливы за семь дней 1 сезон 13 выпуск от 16.10.2022 на сайте телеканала СТБ! В сегодняшней программе непростой путь трансформации пройдет 46-летняя Надежда Зевди. Всю свою жизнь женщина считает, что рождена для страданий, ведь никогда не чувствовала себя счастливой. Когда Надежде было 11 месяцев, мать покинула ее. Жизнь в детдоме героиня может описать только одним словом – ужас. Сможет ли героиня отпустить боль прошлого, чтобы начать новую жизнь? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Счастливы за семь дней сезон 1.

Во время знакомства с экспертами Надежда признается, что больше всего мечтает о женском счастье. Она хочет почувствовать себя любимой, счастливой женщиной, которую приглашают на свидания и дарят подарки. Готова ли Надежда измениться внутренне и внешне, чтобы мечта стала реальностью? Не упустите невероятное перевоплощение – смотрите онлайн проект СТБ Счастливы за семь дней 1 сезон 13 выпуск.

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