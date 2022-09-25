Счастливы за семь дней 1 сезон 10 выпуск — смотреть онлайн эфир от 25.09.2022

Выпуск 10 | 25.09.2022 | Сезон 1

Смотрите онлайн проект невероятных перевоплощений Счастливы за семь дней 1 сезон 10 выпуск от 25.09.2022 на сайте телеканала СТБ! Ирине Черняховской 30 лет, и она привыкла убегать от проблем. В прошлом женщина была в браке с абьюзером, и это очень сильно повлияло на ее дальнейшую жизнь. Даже когда Ирина встретила любящего мужчину и родила от него ребенка, она все равно не смогла избавиться от прошлых страхов и позволить себе быть счастливой.

В проекте Счастливы за семь дней сезон 1 выпуск 10 Ирина Черняховская пройдет непростой путь трансформации. Она поборет свои страхи, отпустит прошлые обиды и поймет, чего хочет на самом деле. Готовы увидеть невероятное перевоплощение? Смотрите онлайн проект СТБ Счастливы за семь дней сезон 1 выпуск 10

Смотреть онлайн Счастливы за семь дней 1 сезон 9 выпуск (эфир от 18.09.2022)